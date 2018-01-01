Волкер назвал заявление Путина о новом вооружении предвыборной презентацией

Спецпредставитель США заявил, что слова российского президента звучали в контексте его предстоящего переизбрания.

Волкер считает заявления Путина о новом оружии предвыборной агитацией УНИАН

Грядущие выборы президента Российской Федерации являются причиной громкого обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он заявил о разработках ядерного ракетного вооружения.

Об этом Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил в разговоре с корреспондентом Укринформа. Он добавил, что слова российского лидера выглядели, как презентация.

"Я вижу это преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это есть кампания-презентация. Мы имеем достаточно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые вызывают обеспокоенность. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией", - сказал Волкер.

По словам Волкера, резонансное заявление Путина не будет иметь для него положительный результат.

Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию впервые показал кадры испытаний ракетного комплекса "Сармат" с энергетической ядерной установкой.