Волкер назвал заявление Путина о новом вооружении предвыборной презентацией

Спецпредставитель США заявил, что слова российского президента звучали в контексте его предстоящего переизбрания.
Об этом Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил в разговоре с корреспондентом Укринформа. Он добавил, что слова российского лидера выглядели, как презентация.
"Я вижу это преимущественно в контексте переизбрания Путина. Это есть кампания-презентация. Мы имеем достаточно много конкретных вопросов в отношениях с Россией, которые вызывают обеспокоенность. Это и Сирия, и Северная Корея, и Украина, включая Крым. Также можно вспомнить другие двусторонние военные и дипломатические проблемы с Россией", - сказал Волкер.
По словам Волкера, резонансное заявление Путина не будет иметь для него положительный результат.
Напомним, Путин в ходе послания Федеральному собранию впервые показал кадры испытаний ракетного комплекса "Сармат" с энергетической ядерной установкой.