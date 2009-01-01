Волонтер поведал, как Трамп, Вьетнам и Китай красиво "кинули" Путина

Тройной кидок. Шлеп, шлеп, шлеп по плешивой голове, пишет волонтер.

Владимир Путин. Reuters

Президента России Владимира Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме трижды красиво "кинули".

Об этом пишет известный активист, волонтер и руководитель благотворительной организации Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

"Во время саммита во Вьетнаме случилось три события: Трамп кинул Путина и не захотел с ним встречаться", — пишет Гай.

Кроме того, он упомянул, что Вьетнам тоже "кинул" Путина и отказался закупать российские вертолеты в пользу американских.

"Китай отказался от российского газа. Он будет покупать газ в США", — отметил Гай.

"Тройной кидок. Шлеп, шлеп, шлеп по плешивой голове", — пишет волонтер.

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