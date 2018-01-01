Война в Украине подтолкнула Францию модернизировать свой ядерный щит

НАТО рекомендовало увеличить оборонные бюджеты в 2014 году, когда Москва аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Франция намерена увеличить расходы на оборону и к 2025 году на эти цели планирует использовать 300 миллиардов евро.

Республику на этот шаг подтолкнули теракты с массовыми жертвами в Париже и Ницце, но это лишь вершина айсберга. Ситуация в мире тоже изменилась не в лучшую сторону.

"Основными угрозами Стратегия национальной обороны и безопасности, утвержденная в октябре 2017 года, наравне с терроризмом называет дезинтеграцию в ряде государств Африки и Ближнего Востока, Россию и киберпреступность. Причем, по оценке Елисейского дворца, все эти угрозы только увеличиваются. Тут можно добавить, что и рекомендации Североатлантического Альянса по увеличению оборонного бюджета появились лишь в 2014 году, когда Москва аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Ну, а разнообразные кибератаки уже несколько лет остаются бичом как правительств, так и бизнеса во многих странах", — говорится в статье.

Согласно подсчетам французского правительства, Военные уже с будущего года начнут ежегодно получать от государства на 7,4 миллиарда евро больше, а оборонный бюджет 2023 года составит 44 миллиарда евро, а к 2025 году достигнет 2% ВВП — планки, установленной НАТО для двадцати восьми стран— союзниц, говорится в статье Bereza Today.

Для Франции, где ежегодные социальные расходы превышают 30% ВВП, финансирование армии не является неподъемной ношей. К тому же, если посчитать и пенсии, которые получают отставники, до достижения потолка в 2% осталось не так уж много.

Также весьма важно, как будут распределены деньги. Например, значительная их часть будет использована для модернизации сил ядерного сдерживания. Кроме того, военные получат давно ожидаемые средства на увеличение численности личного состава, обучение солдат, обновление технологической базы, инновации, разведку.

В целом же увеличение Францией расходов на оборону – еще одно доказательство неблагополучия в мире. Страны, не желающие войны, вынуждены вооружаться, чтобы не стать жертвами явных и тайных противников, которых становится все больше. И, к сожалению, в очередной раз становятся актуальными слова, приписываемые древнеримскому историку Корнелию Непоту: "Хочешь мира – готовься к войне", отмечается в статье.

Напомним, Евросоюз будет создавать собственную армию, резолюция уже принята. Обсуждения о создании совместной армии ЕС начались после вторжения РФ в Украину.

Читайте также по теме: Ядерное принуждение к миру