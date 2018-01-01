Все дело в каблуках: Путин на фото оказался вровень с советником Трампа

Владимир Путин удивил своим ростом во время встречи в Москве с Джоном Болтоном.

Владимир Путин стал одного роста с Джоном Болтоном фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин удивил своим ростом во время встречи в Москве с Джоном Болтоном — советником президента США Дональда Трампа.

Отличающийся небольшим ростом Путин (172 см.) на фото выглядит вровень с Болтоном (чей рост составляет 176 см.), отметил политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Вариант Путина на сегодняшней встрече с Джоном Болтоном (176 см) был "почти как настоящий" — в соответствии с официальным ростом кремлёвского диктатора (172 см) плюс 5-7 см на каблук. Итог — Путин буквально чуточку выше Болтона... Видимо, это жёсткая политика Кремля: Путин всегда выше визави, сколько бы в том ни было роста!", — отметил политолог.

Напомним, ранее в Сеть выложили фото двойников Путина: от "Говоруна" до "Удмурта".

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