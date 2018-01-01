"Все очень плохо". Пассажир заснял крушение самолета в ЮАР: видео

В самолете загорелся один из двигателей, лайнер стремительно потерял высоту и врезался в землю.

Крушение самолета в ЮАР Скриншот YouTube

Опубликовано видео из салона самолета, который потерпел крушение в ЮАР 10 июля.

При этом один из пассажиров снял на видео последнюю минуту перед падением, пишет News.com.au.

На видео можно увидеть, как горит один из двигателей самолета, а лайнер теряет высоту и врезается в землю.

"Все плохо. Это становится очень плохо", – говорит один из пассажиров.

Отметим, что в результате крушения самолета погибли два человека, еще два пилота получили тяжелые ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в индийском Мумбаи пассажирский самолет рухнул на деловые кварталы.

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