"Все очень плохо". Пассажир заснял крушение самолета в ЮАР: видео

В самолете загорелся один из двигателей, лайнер стремительно потерял высоту и врезался в землю.
При этом один из пассажиров снял на видео последнюю минуту перед падением, пишет News.com.au.
На видео можно увидеть, как горит один из двигателей самолета, а лайнер теряет высоту и врезается в землю.
"Все плохо. Это становится очень плохо", – говорит один из пассажиров.
Отметим, что в результате крушения самолета погибли два человека, еще два пилота получили тяжелые ранения.
Напомним, ранее сообщалось, что в индийском Мумбаи пассажирский самолет рухнул на деловые кварталы.
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