WSJ: Трамп нашел новый повод ударить по Китаю

Штаты обвиняют китайские власти в том, что те якобы несправедливо ограничивают возможности бизнеса американских технологических компаний в КНР.

Лидеры США и КНР Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Reuters

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых мер в торговой сфере против КНР

На этот раз предлог послужило то, что китайские власти якобы затрудняют работу технологических компаний США, пишет газета The Wall Street Journal. По данным источников издания, соответствующий документ уже готовится.

Штаты обвиняют китайские власти в том, что те якобы несправедливо ограничивают возможности бизнеса американских технологических компаний в КНР.

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Американские власти крайне недовольны, что корпорации из США, которые пользуются методом удаленной обработки данных (в частности, речь идет об Amazon и Microsoft), для законной работы в КНР должны создавать совместные компании с китайскими фирмами. При этом их китайские партнеры получают доступ к американским технологиям.

При этом, как отмечает издание, пока не решено, дадут ли документу ход.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговый дефицит в отношениях США с Китаем составляет 500 млрд долларов, а объем краж интеллектуальной собственности приравнивается к 300 млрд долларов и ввел гигантские пошлины на товары из Китая.

В посольстве Китая в Вашингтоне попросили США не начинать торговую войну, иначе Пекин будет вынужден защищать свои законные интересы любыми методами. Вслед за этим Китай учредил в отношении США ответные пошлины на товары.

Позднее Китай пошел на попятную в торговой войне с США. Си Цзиньпин заявил о готовности сделать ряд шагов по улучшению отношений.

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