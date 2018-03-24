Почему Трамп не сможет нагнуть Китай

Высокомерие, с которым Д. Трамп постоянно делает заявления в отношении Китая, говорит о том, что его представления о той роли, которую США играют в мировой экономике, явно устарели и не соответствую действительности. Складывается впечатление что в голове у 70- летнего Трампа до сих сохранился образ Америки времен его молодости, когда доля США в мировой экономике составляла 40%. Но с тех пор многое изменилось, и доля США сейчас не превышает 25%.

Многие аналитики, и конечно в первую очередь сам Трамп, считают, что Китай ожидают тяжелые времена после того, США объявили о введение пошлин на весь его импорт именно потому, что Китай имеет торговый профицит с Америкой в размере 375 млрд долл. Однако серьезных проблем у Китая не возникнет, потому что США уже не играют той огромной роли в экспорте Китая, которую они играли, скажем в начале 2000-х.

Посмотрим на свежие данные экспорта из Китая за январь 2018г.

Всего: 200 491 млн долл 100 %

Азия : 96 779 48.27 % Европа : 38 972 19.44 % Африка: 8 314 4.15 % Лат Америка : 11 413 5.7 % США: 37 582 18.74%

Итак, доля США в экспорте Китая составляет 18.75%. Доля приличная, но не критичная. Высокими барьерами США смогут понизить импорт Китая не более, чем 30%. Это абсолютный максимум и в реальности скорее всего будет меньше. Это приведет к снижению китайского экспорта на 10-11 млрд в месяц. Сумма существенная, но не критичная для Китая, который сможет ее постепенно компенсировать на других рынках.

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Но есть другой более важный фактор, который многие упускают из вида. Приблизительно половина всего китайского экспорта в США - это обычные сборки из комплектующих, который Китай закупает главным образом в тех же США, а также в Японии и Южной Корее, с которыми Поднебесная, кстати, имеет торговый дефицит. Добавленная стоимость Китая в таких сборках, как например на iPhone, в виде труда и капитала составляет, буквально, несколько процентов. Поэтому падение китайского экспорта в США в результате введения тарифов ударит в первую очередь по верным союзникам США,- Японии и Южной Корее, а не по Китаю. Реальные потери в торговом балансе для Китая в случае даже введения 45% пошлин составят не более 5-6 млрд долл в месяц. Сумма явно не критичная для Китая, который при этом введет ответные заградительные пошлины и выравняет свой баланс.

Спокойная и преисполненная достоинства реакция Китая на истерику Трампа и его угрозы начать торговую войну как раз и объясняется понимаем того, что в одиночку США уже не смогут экономически задавить Китай. Для этого им надо подключать к своим усилиям ЕС с их долей почти в 20% в экспорте Китая. Но само имя Трампа вызывает идиосинкразию у европейских лидеров и никто из них не пойдет на торговую войну с Китаем ради удовлетворения амбиций явно неуравновешенного и непрогнозируемого американского президента.

В своей глупой торговой войне против Китая Трапм в конце концов проиграет, потому пошлины на 1300 китайских товаров вызовут общее повышение цен и снижение продаж у многих компаний. Это ударит по фондовому рынку ( уже бьет!!) и вызовет цепную реакцию, которую Трамп вряд ли переживет. Ставший недавно пожизненный президентом Китая Си Дзянпин спокойно переждет пока Америка не разберется со своим несчастьем.

Андрей Головачев, политический эксперт