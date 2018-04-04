США проиграли войну Китаю давным-давно − Трамп

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что торговая война страны с Китайской Народной Республикой была проиграна много лет назад.

"Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США", - написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

По словам Трампа, на данный момент торговый дефицит США составляет 500 млрд долларов, а объем краж интеллектуальной собственности приравнивается к 300 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Трамп ввел гигантские пошлины на товары из Китая.