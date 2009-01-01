Западные СМИ назвали опасности российских военных учений в Беларуси

Особую обеспокоенность из-за наращивания военных группировок на западных границах России и Беларуси выражают Украина, Польша и страны Балтии.

Названы опасности российских учений 24tv.ua

С 14 августа в Беларусь прибывают российские военные части для участия в совместных учениях "Запад-2017"

Об этом идет речь в материале "Немецкой волны".

Подобные маневры уже проводились в 2009-м и 2013 годах. По мнению белорусских оппозиционеров, после учений в этом году российские войска могут остаться на территории Беларуси и фактически оккупировать независимое государство. Западные политики и эксперты опасаются, что РФ не будет придерживаться условий Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, в котором прописан максимум военнослужащих-участников маневров, а именно — 13 тысяч солдат.

Выполняет ли Россия условии Венского документа?

По данным российских военных, в учениях будут задействованы 12 700 военнослужащих. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вежливо поблагодарил Москву за предоставленную информацию, но заявил, что данные будут проверены. Особую обеспокоенность из-за наращивания военных группировок на западных границах России и Беларуси выражают Украина, Польша и страны Балтии. По мнению литовских военных, на самом деле речь идет о десятках тысяч человек. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис даже назвал цифру в 100 тысяч солдат, с помощью которых президент РФ Владимир Путин намерен "испытать НАТО".

Многие эксперты разделяют эти опасения. Известный российский военный эксперт Александр Гольц, к примеру, указывает на то, что у Москвы в этом смысле испорченная репутация. Ведь раньше в ходе конфликта на Донбассе Россия весьма произвольно истолковала Венский документ. Кремль заявил, что войска, сосредоточенные у украинской границы, не действуют в рамках единого плана, там продолжаются отдельные маневры отдельных соединений. И каждый раз, уверяли российские военные, численность задействованных военнослужащих не достигала лимита, определенного Венским документом.

Кроме того, продолжает Гольц, представители командования вооруженных сил Беларуси заявляли, что текущие учения организованы на территории от Кольского полуострова до Калининграда. Это означает, что концентрация войск будет не только в Беларуси, но и в РФ, причем, не исключено, что пройдут маневры по тому же сценарию, что и у украинской границы.

Подобные опасения высказала в интервью DW и Маргарете Кляйн (Margarete Klein), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" и автор ряда публикаций по военной реформе в России, отношений между Россией и НАТО и роли России на Ближнем Востоке. Она напомнила, что в прошлом в РФ уже происходили масштабные учения, в которых задействовали около 100 тысяч военнослужащих. По словам немецкого эксперта, министр обороны Литвы имел в виду, очевидно, всех российских военных, которые, возможно, примут участие в маневрах на территории как Беларуси, так и России.

Все в пределах дозволенного?

Правда, признает Кляйн, сейчас эта тема стала предметом многочисленных спекуляций, поэтому не стоит спешить с выводами. Недавно в СМИ появились сведения о том, что российское Минобороны наняло около четырех тысяч железнодорожных вагонов для переброски войск в Беларусь и это гораздо больше, чем во время предыдущих учений "Запад". Тем не менее, по словам Кляйн, данные о резком увеличении численности российских военнослужащих, следующих в Беларусь, еще не подтвердились.

В свою очередь, белорусский военный эксперт Александр Алесин отмечает, что во время учений "Запад-2009" арендовали около шести тысяч железнодорожных вагонов, а во время "Запада-2013" — около трех тысяч. Поэтому все остается в рамках дозволенного, уверен Алесин.

Он добавляет, что, по его собственным подсчетам, на каждого военнослужащего современной армии приходится до тридцати тонн груза. Это обобщенная величина, к которой учтен вес боевой техники, боеприпасов, снаряжения, продуктов питания. По мнению эксперта, переброска в Беларусь десятков тысяч солдат не останется незамеченной и может привести к коллапсу транспортной системы.

"Виртуоз" Лукашенко как гарант белорусской независимости

Сценарий оккупации Беларуси Александру Алесину представляется маловероятным. Ведь, по его выражению, захват единого государства-союзника окончательно подорвало бы доверие к Москве даже у ее потенциальных партнеров. В этом случае полностью потерял бы доверие к себе как внутри страны, так и за ее пределами и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Поэтому, резюмирует Алесин, ни одна из сторон не заинтересована в таком развитии событий. Он также напомнил, что с 2013 года Кремль настаивал на размещении в Беларуси базы российских ВВС. Тем не менее, несмотря на все старания Москва так и не добилась от Минска согласия по этому вопросу.

На этот факт указывает и Кляйн. Она подчеркнула, что белорусские власти выразили готовность действовать прозрачно при нынешних учениях. Гольц также считает, что пока у власти в Беларуси остается Александр Лукашенко, российские войска в Беларуси не будут задерживаться.

"Этот человек вполне заслужил упоминания в любом руководстве по дипломатии, ведь виртуозным способом добывает деньги из России в течение 20 лет, не говоря о том, что Беларусь является стратегическим передовой полосой обороны РФ. Но именно в тот момент, когда дошло до дела и встал вопрос о появлении российской базы на территории Беларуси, господин Лукашенко сделал разворот на 180 градусов. И, что интересно, Владимир Путин был вынужден это проглотить ", — подытожил российский эксперт.

Напомним, 14-20 сентября запланированы совместные стратегические учения Беларуси и России "Запад-2017". По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Россия под видом военных учений Запад-2017 может создать в Беларуси свои базы для вооружения и военной техники и призвал "быть готовыми к тому, что "ихтамнет".

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