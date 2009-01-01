Западные СМИ о загадочной смерти генерала ФСБ: "Мог слить досье на Трампа"

Еровинкин несколько лет работал в Кремле, занимаясь охраной гостайны, а затем перешел вместе в Сечиным в "Роснефть".

Владимир Путин и Игорь Сечин kremlin.ru

Руководитель аппарата главы "Роснефти", 61-летний генерал ФСБ, мог слить секретное досье о связях Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом пишет Фабрицио Драгосей, московский корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera, перевод статьи которого публикует InoPressa.ru.

"Первоначально смерть Олега Еровинкина, бывшего генерала КГБ, возглавлявшего департамент защиты государственной тайны в Кремле, классифицировали как "обычную". По некоторым сведениям, 26 декабря, когда он находился в машине, у него случился сердечный приступ", — пишет Драгосей.

Однако, сообщает издание, "теперь выясняется, что, вероятно, Еровинкин был источником секретного досье о связях Дональда Трампа и Владимира Путина".

"Однако после разоблачения существования досье его автор — бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил — пропал, — говорится в статье. — Это случилось после того, как Стил написал, что информация об отношениях Трампа и Кремля попала к нему от "приближенного помощника Игоря Сечина, главы "Роснефти" и соратника Путина", а этот помощник рассказал ее своему соотечественнику".

"Идет ли речь о генерале Еровинкине?" — задается вопросом журналист итальянской газеты. Этот военный несколько лет работал в Кремле, занимаясь охраной гостайны, а затем перешел вместе в Сечиным в "Роснефть", где занимал руководящую позицию, поясняет автор статьи. Некоторые источники заявляют, что 61-летний Еровинкин был "посредником" между главой нефтяной компании и Путиным.

А кто тогда был тот соотечественник, о котором говорит Стил? — задается очередным вопросом автор статьи. Как пишет журналист, после выхода досье американская газета The Wall Street Journal предположила, что им мог быть Сергей Миллиан, президент Российско-американской торговой палаты в США, который опроверг подобную информацию. "Миллиан, 38 лет, белорус и американский гражданин, заявляет в своем резюме, что был посредником Дональда Трампа в отношениях с Россией", — сообщает итальянская газета. Однако нет ни следа отношений Миллиана и скончавшегося генерала КГБ, пишет Драгосей.

Возвращаясь к обстоятельствам смерти Еровинкина, издание напоминает, что этим фактом сразу же занялась ФСБ. Но если у генерала было больное сердце и в его смерти, по словам его коллег, нет ничего загадочного, "вызывает любопытство новость, приведенная сайтом politonline.ru: "Эксперты ФСБ провели все проверки, включая и те, что были направлены на исключение факта какого бы то ни было отравления", — отмечает в заключение журналист.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал "уткой" секс-компромат на Трампа.

фото: kremlin.ru