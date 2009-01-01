Сегодня, 09:26 RSS

Западные СМИ узнали, как смертник готовился к теракту в Манчестере

Сегодня, 09:17

Подозреваемый якобы открыл счет в банке, чтобы покупать вещи, необходимые для совершения атаки.

Салман Абеди
Салмана Абеди The Guardian
Подозреваемого в совершении теракта в британском Манчестере Салмана Абеди минимум год готовится к совершению преступления.

Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на The Times.

Издание уточнило, что возможный смертник приблизительно за 12 месяцев до атаки открыл в банке счет, который использовал, чтобы купить для самодельной бомбы поражающие элементы.

"Чтобы не вызывать подозрений, он делал закупки в различных магазинах, в частности, в хозяйственной фирме B&Q, занимающейся розничной торговлей, и в компании Screwfix в пригороде Манчестера", — говорится в статье.

При этом подозреваемый якобы "специально планировал поездки в торговые точки на разные дни". "Все покупки были выполнены до середины апреля, когда Абеди ненадолго уехал в Ливию", — узнали журналисты.

Напомним, 22 мая в Манчестере на стадионе прогремел взрыв, погибли 22 человека, среди них есть дети, пострадали более 100 человек. Ответственность за преступление взяла на себя террористической группировкой "Исламское государство".

Теги:  
теракт, Манчестер, смертник, Абеди
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...