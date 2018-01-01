Журналист раскрыл причины и механизм работы российской пропаганды

По мнению журналиста, "бойцы российского пропагандистского фронта" ведут себя по сложившейся давно традиции.

Телетрансляция выступления Путина в магазине бытовой техники news.bigmir.net

Известный российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, отвечая на вопрос читателя во время чата для " Главреда ", рассказал о механизме работы российской пропаганде и о великодержавном комплексе."Насколько я понимаю, украинская пропаганда намного более энергичная и более русофобская, то есть она говорит не только о Путине и государстве, а именно об особенностях менталитета российских граждан и особенностях истории менталитета русского народа и т.д. И российская пропаганда ничего особенно радостного об украинском обществе и украинской истории не сообщает. Великодержавный комплекс — это комплекс всех бывших великих держав, от которого избавляет только время. С момента исчезновения империи и до момента угасания великодержавного сознания должно пройти какое-то время — иногда больше, иногда меньше", - сказал он.

Кроме того, Радзиховский провел аналогии о распаде империй из мировой истории.

"Например, англичане делают все, чтобы сохранить хорошие отношения со своими бывшими колониями и доминионами — Британское Содружество наций. И хотя в колониях и доминионах есть масса людей, которые обвиняют Англию и в том, и в этом (тем более, что действительно есть в чем обвинять), тем не менее, они тянутся в Англию, учатся в Англии, все прекрасно знают английский язык и т.д. Французы создали Сообщество франкофонных стран, в которое входят и их бывшие колонии, поощряют изучение французского языка. Россия же ведет себя как всегда — более грубо, более резко и менее адекватно. Естественно, такие штуки, как история с Крымом, не вызывают прилива симпатий к России не только в Украине, но и в других бывших республиках", - отметил он.

Также журналист рассказал об особенности психологии российских обывателей.

"А что касается психологии самого российского общества, то великодержавные чувства свойственны людям, потому что люди любят хвастаться и чувствовать себя крутыми, великими. Но, кроме того, это и сознательно культивируется пропагандой по простой причине — чем больше люди ищут внешних врагов, тем меньше они склонны задавать неприятные вопросы начальству. Психология российского общества сейчас такая: конечно, власть — плохая, власть ворует, в особенности в этом обвиняют приспешников Путина, как всегда виновата камарилья, виновато окружение, но это вторичное. А главное, первичное — Путин все-таки защищает нас от внешних врагов, поддерживает наш суверенитет и т.д. [...] Поэтому власть плодит образы внешних врагов, чтобы было с кем бороться. Власть очень заинтересована в том, чтобы "расчесывать" в обществе комплекс великодержавной неполноценности", - подытожил он.

Напомним, ранее журналист раскрыл рецепт успеха Путина среди россиян.



