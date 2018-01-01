Журналисты показали родной город Меркель и пообщались с ее земляками: видео

О прошлом канцлера Германии рассказал ее бывший классный руководитель.

Земляки утверждают, что в родной город Меркель наведывается без лишнего шума Reuters

Детство канцлера Германии Ангелы Меркель прошло в небольшом периферийном городке Темплин на востоке страны.

Учитель математики и экс-классный руководитель немецкого лидера рассказал ТСН о ее детстве и юности.

Ангела до замужества носила фамилию Кастнер, рассказывает ее бывший педагог. В школе она была девочкой скромной и старательной, училась на отлично.

"Низкие оценки у нее были, разве что, по музыке и физкультуре. Это и сейчас видно. Она выучила русский язык, ездила в Советский Союз. Сейчас она и с Путиным может общаться без переводчика", - вспоминает Вольф Донат.

Авторы сюжета узнали, что в студенческие годы Ангела возглавляла немецкий аналог комсомола, была ученым-физиком, а затем вступила в партию, и сделала политическую карьеру.

Мама канцлера живет скромном домике в Темплине и сейчас, рассказывают земляки. Она часто ее проведывает, однако всегда делает это без шума, пафоса и перекрытых дорог. В кафе напротив небольшого родительского дома Меркель знают, что, если охранники зашли попить кофе, значит немецкий лидер приехала проведать маму. Впрочем, на это никто особого внимания не обращает. Иногда Меркель встречается и с одноклассниками, а также проведывает учителя Вольфа Доната.

По словам педагога, чрезмерная трудоспособность у Меркель от мамы, которая многие годы преподает английский язык. Пожилая женщина работает и сейчас.

В школе и администрации города уверяют, что на зданиях нет особых отметок о том, где жила и училась Меркель. Немецкий лидер попросила не делать этого в тот период, когда она занимает высокий государственный пост.

Напомним, на пост канцлера Германии 14 марта Меркель была переизбрана в четвертый раз.