Боевики активно обстреливали позиции ВСУ на двух направлениях, потерь у наших воинов нет

На Луганском направлении сохранялась тишина.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация

За прошедшие сутки, 5 сентября, в зоне проведения АТО российско-оккупационные группировки 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как прицельные. Потерь среди наших военных нет

Об этом сообщают в пресс–центре штаба антитеррористической организации (АТО).

По данным военных, противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение.

В конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования продолжили обстрелы позиций украинских защитников на Донецком и Приморском направлениях.

В частности, с 18.00 и до полуночи боевики трижды открывали огонь из гранатометов в районе Лебединского, дважды — у Водяного. Несколько раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям ВСУ на подступах к Старогнатовке. А факты открытия огня из стрелкового оружия зафиксированы у Гнутово и Широкино.

На Донецком направлении наиболее беспокойно в конце суток было в районе Зайцево. Здесь за вечер и ночь боевики 5 раз обстреливали опорные пункты украинских бойцов из стрелкового оружия. А под огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались силы АТО в окрестностях Авдеевки и на шахте Бутовка.

На Луганском направлении сохранялась тишина.

Напомним, ранее в МинАТО отметили, что Россия начала процесс уменьшения своего присутствия на оккупированном Донбассе.