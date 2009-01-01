Боевики бьют по всем направлениям, один воин ВСУ погиб, три ранены, один травмирован

В результате обстрелов наших позиций бовиками один украинский военный погиб, три ранены и один травмирован.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

Боевики продолжают обстреливают позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО на Донбассе на всех направлениях. Всего за прошедшие сутки, 15 февраля, зафиксировано 49 обстрелов, в результате которых один украинский военный погиб, три ранены и один травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов и БМП оккупанты вели огонь по Водяному. Из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из 120— и 82-миллиметровых минометов били по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Опытного и Новоселовки Второй, а из гранатометов в Зайцево и Песках.

На Луганском направлении из минометов и гранатометов оккупанты обстреливали Крымское, Новоалександровку и Новозвановку. Снайпер боевиков вел огонь по позициям сил АТО вблизи Лобачева.

Напомним, ранее сообщалсоь, что украинские военные заняли новые позиции близ стратегической трассы, которая ведет к оккупированной Ясиноватой.

Видео: Військове телебачення України