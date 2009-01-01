Боевики нервничают, что теряют огневую инициативу, пытаются чаще бить большим калибром

Промзону Авдеевки террористы накрывали из 82-мм и 120-мм миномётов.

Артиллерия боевиков, иллюстрация lug-info.com

После того, как силы АТО на Донбассе стали, боевики и российские военные увеличили количество и интенсивность обстрелов, используя в т.ч. тяжелые вооружения, пытаясь сохранить за собой огневую инициативу на том или ином участке.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, с нескольких огневых позиций в лесопосадках юго-восточнее опорного пункта оккупантов в районе жд станции Ясиноватая-2 (район южной части одноименной развязки) противник проводил "комбинированные" обстрелы передовых позиций ВСУ южнее Авдеевской промзоны и самой промзоны из 82-мм и 120-мм миномётов.

Также оккупанты последовательно, неоднократно с использованием 120-мм миномётов обстреляли с позиций в лесу юго-западнее Васильевки и в районе высоты 272.2 передовые позиции ВСУ, расположенные южнее трассы Каменка — Верхнеторецкое и в районе высоты 198.2

С позиций западнее Логвиново (район высоты 223.2) оккупанты вели огонь из 120-мм и 82-мм миномётов по передовым позициям ВСУ юго-восточнее Светлодарска, выпустив в общей сложности не менее 12 ед. 120-мм мин и порядка 20 мин 82-мм калибра. Ранее на этом же участке (немного северо-восточнее) БМП-2 противника, маневрируя вдоль фронта, обстреливала передовые позиции ВСУ сериями из 30-мм автоматической пушки, обстрел прекратился лишь после того, как украинские войска ответным огнём поразили боевую бронированную машину противника.

В ходе миномётного обстрела передовых позиций ВСУ по южной и восточной окраине Марьинки из 82-мм миномётов и станковых гранатомётов оккупанты также произвели несколько выстрелов из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что силы АТО на Светлодарской дуге выследили и "пригвоздили" БМП боевиков.