Боевики нервничают, что теряют огневую инициативу, пытаются чаще бить большим калибром

Промзону Авдеевки террористы накрывали из 82-мм и 120-мм миномётов.
Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.
По данным военного эксперта, с нескольких огневых позиций в лесопосадках юго-восточнее опорного пункта оккупантов в районе жд станции Ясиноватая-2 (район южной части одноименной развязки) противник проводил "комбинированные" обстрелы передовых позиций ВСУ южнее Авдеевской промзоны и самой промзоны из 82-мм и 120-мм миномётов.
Также оккупанты последовательно, неоднократно с использованием 120-мм миномётов обстреляли с позиций в лесу юго-западнее Васильевки и в районе высоты 272.2 передовые позиции ВСУ, расположенные южнее трассы Каменка — Верхнеторецкое и в районе высоты 198.2
С позиций западнее Логвиново (район высоты 223.2) оккупанты вели огонь из 120-мм и 82-мм миномётов по передовым позициям ВСУ юго-восточнее Светлодарска, выпустив в общей сложности не менее 12 ед. 120-мм мин и порядка 20 мин 82-мм калибра. Ранее на этом же участке (немного северо-восточнее) БМП-2 противника, маневрируя вдоль фронта, обстреливала передовые позиции ВСУ сериями из 30-мм автоматической пушки, обстрел прекратился лишь после того, как украинские войска ответным огнём поразили боевую бронированную машину противника.
В ходе миномётного обстрела передовых позиций ВСУ по южной и восточной окраине Марьинки из 82-мм миномётов и станковых гранатомётов оккупанты также произвели несколько выстрелов из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что силы АТО на Светлодарской дуге выследили и "пригвоздили" БМП боевиков.