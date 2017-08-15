Выследили и "пригвоздили". Как уничтожили БМП боевиков на Светлодарской дуге

Стали известны первые подробности вчерашнего уничтожения БМП боевиков на Светлодарской дуге, обстреливавшей позиции украинских военных.

О них волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"Как говорят наши военные — эту БМП выследили и просто "пригвоздили" к тому месту, откуда она по нам стреляла. Все руководство в курсе, все подробности и вся информация ушла наверх", — рассказал волонтер.

По его словам, эта БМП была уничтожена ночью, а все военные, отличившиеся в этой успешной операции, будут награждены и отмечены ко Дню Независимости.

Юрий также пообещал чуть позже рассказать о тех, кто участвовал в этой операции.

Напомним, несколькими днями ранее волонтер рассказал, как на Светлодарской дуге был уничтожен пулемет "Утес" с расчетом боевиков.