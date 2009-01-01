Боевики обстреляли Курдюмовку и 78 раз били по нашим позициям: погиб подросток, ранен боец ВСУ

Боевики обстреляли Курдюмовку, в результате обстрела подросток получил ранение в сердце, по дороге в больницу он умер.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. mediarnbo.org

За прошедшие сутки, 6 февраля, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 78 раз открывали огонь по позициям украинских сил и обстреляли н.п Курдюмовку Донецкой области, в результате обстрелов один военный ВСУ был ранен, а также умер по дороге в больницу подросток, получивший осколочное ранение в сердце.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении украинские позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152 мм артиллерии, танков, 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, под обстрелы боевиков из минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров террористы обстреляли Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Маринку. По Широкино огонь также вел танк, по Марьинке — БМП, а по Новотроицкому — крупнокалиберные пулеметы.

На Луганском направлении сепаратисты неоднократно обстреливали из 122 мм артиллерия Крымское. Из минометов и гранатометов боевики били по Желтому и Крымскому. По Новозвановке бил танк.

Кроме того, как сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, боевики вечером 6 февраля из минометов обстреляли населенный пункт Курдюмовка в Донецкой области, который расположен вблизи Торецка.

В результате обстрела подросток получил осколочное ранение в сердце, он скончался по дороге в больницу.

"Поступила информация от родителей, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер", — сообщил Аброськин.

Ранее экс-глава СБУ, представитель Украины в минской переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук выразил мнение, что на востоке нашей страны не стоит ожидать серьезного фронтального наступления боевиков.

видео: Військове телебачення України