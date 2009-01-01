Боевики притихли на Луганщине и нарывались на ответку сил АТО у Авдеевки и Мариуполя

Террористы более 30 раз обстреляли позиции украинских военных.

Украинское военные под Мариуполем Facebook Владимира Гунько

За прошлые сутки, 6 сентября,34 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как неприцельные. Потерь среди наших военных нет.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В конце прошлых суток основная активность боевиков и российских военных на Донбассе продолжала сохраняться на Приморском направлении.

Так, после 18 часов боевики 5 раз из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали наши позиции на подступах к Водяному. Под огонь из этого же вооружение попали украинские опорные пункты у Гнутово, Богдановки и Талаковки.

На Донецком направлении вечером противник продолжил провокационные обстрелы наших укреплений в окрестностях Зайцево. Также в конце суток боевики дважды били из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевский промзоне.

На Луганском направлении около 19 часов преступники выпустили 3 мины калибра 82 миллиметра вблизи Малинового.

Напомним, сутками ранее, 5 сентября, боевики 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как прицельные. Потерь у наших военных не было.