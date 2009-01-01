Боевики притихли. В штабе АТО поделились хорошими новостями с фронта

Вчера на Донбассе террористы более 10 раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

За прошлые сутки, 15 ноября, вбоевики 16 раз нарушили, в результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы уменьшили количество обстрелов, но ситуация остается напряженной.

На Луганском направлении около полуночи враги обстреляли из 120-мм минометов защитников Травневого, по одной вооруженной провокации вечером зафиксировано неподалеку от Александровки, Троицкого и Светлодарска.

Там противник применял стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. На Донецком направлении злоумышленники били по опорным пунктам из пехотного вооружения.

Под обстрелами из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Песков и Талаковки, а из стрелкового оружия и тех же крупнокалиберных пулеметов террористы атаковали подступы к Авдеевке и шахте "Бутовка".

"… за прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 11 раз открывали адекватный ответный огонь", — отметили в штабе.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко говорил, что на востоке Украины за прошедшую неделю (6-12 ноября) были ранены и убиты 35 террористов.

Видео: Військове телебачення України