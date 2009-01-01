Боевики сатанеют на Приморском направлении: кроют силы АТО у Широкино, Водяного и Павлополя

Любимое оружие террористов — минометы калибра 120 мм.

Боевики у 120 мм миномета garmata.org

Минувшие сутки в районе проведения АТО снова прошли неспокойно. Впрочем, несмотря на то, чтопродолжают активно нарушать режим прекращения огня, ситуация находится под полным контролем украинских защитников. Так, в течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Приморское направление. 34 факта применения незаконными вооруженными формированиями оружия против украинских воинов зафиксированы именно на этом участке фронта. В частности, после 18.00 вчерашнего дня боевики совершили несколько обстрелов средней интенсивности из минометов калибра 120 мм по нашим укреплениям в районе Широкино и Чермалыка. Также нарушение противником договоренностей о неприменении оружия произошло у Павлополя, Лебединского, Водяного и Гнутово, где бандиты неоднократно применяли различные образцы стрелкового оружия и гранатометов. Из такого же вооружение противник вел огонь из окрестностей временно оккупированного Донецка по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к Марьинке и Красногоровке.

Донецкое направление. На этой части линии соприкосновения в прошлые сутки произошло 19 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Вечером противник чаще всего бил по нашим позициям, которые расположены в южном и восточном пригороде Авдеевки. Использовали бандиты минометы, чаще всего — калибра 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также под вражеским огнем из 82-мм минометов оказались наши опорные пункты вблизи Верхнеторецкого. У Троицкого боевики открывали огонь из 120-мм минометов. Кроме того, вчера вечером пророссийские бандформирования вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия у Песок.

Луганское направление. Здесь прошлые сутки зафиксированы 8 случаев применения боевиками оружия. Почти половина из них — уже вечером. Все в районе Крымского, где враг бил по нашим оборонным укреплениям из минометов различных калибров, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате боевых действий за прошлые сутки два украинских воина получили ранения.

Напомним, сутками ранее, 25 мая, боевики 57 раз стреляли по позициям украинских воинов, использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, ранены пять бойцов.