Бунт в ДНР. "Мотострелки" отказались рыть окопы — разведка

Боевики не захотели выполнять работы из-за постоянных физических нагрузок, отметили в Минобороны.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса члены одного из подразделенийотказались заниматься инженерным оборудованием позиций (рытье окопов/защитных сооружений).

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что боевики не захотели выполнять работы из-за постоянных физических нагрузок.

"… личный состав одного из подразделений "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк) отказался выполнять приказы командиров по выполнению работ, связанных с инженерным оборудованием позиций", — отметили в ГУР.

Ранее сообщалось, что в захваченном городе Хрустальный (до переименования — Красный Луч) трое сильно пьяных вооруженных членов "7 отдельной мотострелковой бригады" (Брянка) террористической ЛНР зашли в школу и сорвали проведение уроков.