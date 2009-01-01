Цели Кремля не изменились. Обозреватель предупредил, какой период для Украины может быть очень "горячим"

Россияне планируют заполучить политический контроль над Киевом, отметил Стельмах.

Кремль, иллюстрация Зеркало недели

Лето-осень 2018 года могут быть очень "горячими" для Украины, поскольку стратегическиеостаются неизменными.

Об этом крымский политический обозреватель Сергей Стельмах (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности) написал для Крым.Реалии.

В то же время он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, насыщая захваченный Крым оружием и техникой, дает понять, что с подконтрольной территории он уходить не намерен.

"Точным индикатором приближающегося вторжения станет массированная переброска в Крым ударных частей и соединений российской армии... В любом случае лето-осень 2018 года могут быть очень "горячими" для Украины", — отметил эксперт.

По его словам, стратегические цели Кремля остаются неизменными — сначала россияне планируют заполучить политический контроль над Киевом, а затем постепенно ликвидировать украинскую государственность.

"Весной 2014 года в Кремле полагали, что могут разрушить Украину с наскока, "откусив" Крым и наводнив восток страны террористами и диверсантами. Тогда Путин прятался "за спинами женщин и детей". Теперь, когда отношения с Киевом и Вашингтоном испорчены окончательно, а в басни о "неучастии" России в войне на Донбассе никто не верит, Москва может открыто применить силу", — считает обозреватель.

Ранее волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса Мирослав Гай написал, что удавка вокруг РФ и Кремля затягивается, в частности, ударными темпами подтягиваются танковые бригады США в Европу, системы противоракетной обороны уже работают.