"Чемодан без ручки". Политика РФ по оккупированному Донбассу зашла в тупик — эксперт

Россия содержит захваченные территории востока Украины на минимальном уровне, сказал Федоров.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Российский военно-политический эксперт, живущий в Праге, Юрий Федоров заявил, что политика РФ в отношениизашла в тупик.

Об этом он рассказал "Обозревателю", комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что наша страна "напала" на Донбасс.

По словам аналитика, оккупированные территории "превратились в то, что называют чемоданом без ручки".

"Давно стало понятно, что российская политика в отношении оккупированных районов Донбасса зашла в тупик. Россия не достигла в этом районе своих целей", — отметил собеседник.

Федоров считает: "… когда разжигался сепаратистско-террористический мятеж, в Москве надеялись, что этот мятеж распространится на все юго-восточные области Украины от Харькова до Одессы".

"… в Москве не знают, что делать с этими территориями. Включать их в состав России невозможно, содержать — дорого. Сейчас эти районы приходится содержать на каком-то минимальном уровне, что отнюдь не дешево", — подчеркнул эксперт.

Ранее российский журналист и блогер Аркадий Бабченко выразил мнение, что РФ готова отдать захваченные территории Донбасса, а Украина обладает военными и невоенными ресурсами для их возвращения под свой контроль.