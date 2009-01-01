Дело о коррупции в налоговой времен Януковича. Мера пресечения избрана для 11 из 23 задержанных

Четверо подозреваемых освобождены под личное обязательство являться к следователю по первому вызову.

Мера пресечения избрана для 11 задержанных налоговиков Світ 24

Для 11 из 23 экс-налоговиков бывшего Министерства доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Почти полные результаты судебных постановлений об избрании мер пресечения по делу "налоговиков Клименко": 11 подозреваемых — содержание под стражей с возможностью внести залога от 3 до 150 миллионов гривен (самая большая сумма); семь подозреваемых освобождены из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 миллионов гривен", — написал Шевченко.

Он отметил, что четверо подозреваемых освобождены под личное обязательство являться к следователю по первому вызову. Еще по одному подозреваемому продолжается судебное разбирательство, следствие просит о его содержании под стражей или 10 млн грн залога.

"На личные обязательства и на залоги без содержания под стражей следствие будет подавать апелляцию. Впереди — масштабное досудебное следствие и обвинительные акты в суде", — отметил Шевченко.

Напомним, ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что преступная организация Януковича и тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму в 97 млрд грн.