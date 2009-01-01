Пасечник заявил о "раскрытии" украинской ДРГ.

На брифинге в оккупированном Луганске самозваный "министр" незаконного "министерства госбезопасности" ЛНРсообщил о раскрытии и задержании в Луганске очередной украинской диверсионно-разведывательной группы. По словам Пасечника, жертвами украинской разведгруппы стали два офицера "народной милиции" ЛНР.

Впрочем, стоит отметить, что задержанные боевиками украинские разведчики не имеют никакого отношения к этим событиям.

20 июня 2016 аналитический отдел ОИ "Права справа" сообщил, что в Луганске в районе областной онкологической больницы по ул. Краснодонской неизвестными лицами с целью завладения личным оружием было совершено нападение на военнослужащего "народной милиции" ЛНР.

По информации местных источников "Правої справи", орудием нападения на боевика был презерватив, заполненный изнутри мелкими монетами. При Украине это специфическое "оружие" использовалось членами "Правої справи" во время силового противостояния активистам пророссийских организаций.

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Как сообщалось ранее, в феврале этого года боевики захватили в плен бойцов 8-го отдельного полка спецназа УСН МО Украины. По информации местных "Правої справи", тогда в плен попали семь украинских разведчиков.

Так образом, захваченные боевиками украинские разведчики не имеют никакого отношения к инкриминируемых им сотрудниками "спецслужб" ЛНР эпизодам, а именно: нападению на офицеров "народной милиции" ЛНР с целью завладения личным оружием.

Примечательно, что брифинг главы охранки Пасечника, на котором он обнародовал информацию о задержании украинской ДРГ, состоялся на следующий день после того, как 18 мая аналитотдел "Правої справи" через СМИ дал контролируемую утечку информации о том, что в Луганске в связи с активизацией украинских спецслужб сотрудники охранки ЛНР переведены на усиленный вариант несения службы.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда "контрдиверсионные операции" МГБ ЛНР носят характер информационной активности, но не соответствуют реальному положению вещей.

Дмитрий Снегирев