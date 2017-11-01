Дело о рюкзаках для Нацгвардии. Суд отпустил экс-зама Авакова под личное обязательство

Защита Чеботаря утверждала, что у него плохое состояние здоровья.

Судейский молоток, иллюстрация zn.ua

В Киеве Соломенский райсуд Киева рассматривали отпустил экс-заместителя главы МВД Арсена Авакова, который фигурирует в нем в качестве подозреваемого, под личное обязательство.

Об этом пишет Украинская правда.

По данным Цензор.НЕТ, еще одному фигуранту — руководителю IТ-компании Turboseo Владимиру Литвину — суд избрал такую же меру пресечения и обязал носить электронный браслет.

Райсуд отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте Чеботаря с альтернативой залога в 5 млн гривен. Защита утверждала, что у него плохое состояние здоровья — перенес операцию из-за онкозаболевания.

Адвокаты заявили, что у Чеботаря нет желудка и есть искусственный клапан в сердце, в 2016 году он три месяца провел в коме. "… Литвин был представителем фирмы-победителя тендера МВД. В дальнейшем эта компания была признана фиктивной", — добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали трех человек, в частности сына Арсена Авакова Александра, в рамках расследования уголовного производства о растрате более 14 млн гривен при закупке рюкзаков для МВД, им сообщили о подозрении в хищении госсредств.

Напомним, судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения для сына чиновника — отпустил под личное обязательство, подозреваемый должен сдать загранпаспорт и другие документы для выезда из Украины, а также носить электронный браслет.

Видео: ТСН