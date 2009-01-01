Дезертирство в ДНР. В "гвардии" недосчитались трети бойцов — разведка

Командиры террористов врут проверяющим, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
По его данным, лидеры террористов сообщают проверяющим, что бойцы, которые отсутствуют в строю, находятся в увольнениях и отпусках.
"В частности, при проверке боевой готовности "100 отдельной мотострелковой бригады" было выявлено, что более трети военнослужащих отсутствуют", — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что на востоке нашей страны члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) террористической ДНР на передовых позициях саботируют выход на связь с командованием.