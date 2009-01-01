Дезертирство в ДНР. В "гвардии" недосчитались трети бойцов — разведка

Командиры террористов врут проверяющим, отметили в Минобороны.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса командирыскрывают количество дезертиров, при проверке боеготовности(Донецк) так называемой "нацгвардии" псевдореспублики не было более трети бойцов.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, лидеры террористов сообщают проверяющим, что бойцы, которые отсутствуют в строю, находятся в увольнениях и отпусках.

"В частности, при проверке боевой готовности "100 отдельной мотострелковой бригады" было выявлено, что более трети военнослужащих отсутствуют", — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на востоке нашей страны члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) террористической ДНР на передовых позициях саботируют выход на связь с командованием.