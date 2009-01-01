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Дезертирство в ДНР. В "гвардии" недосчитались трети бойцов — разведка

Сегодня, 11:35

Командиры террористов врут проверяющим, отметили в Минобороны.

боевики, Иловайск
Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters
На захваченной части Донбасса командиры боевиков ДНР скрывают количество дезертиров, при проверке боеготовности "100-й отдельной мотострелковой бригады" (Донецк) так называемой "нацгвардии" псевдореспублики не было более трети бойцов.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, лидеры террористов сообщают проверяющим, что бойцы, которые отсутствуют в строю, находятся в увольнениях и отпусках.

"В частности, при проверке боевой готовности "100 отдельной мотострелковой бригады" было выявлено, что более трети военнослужащих отсутствуют", — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на востоке нашей страны члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) террористической ДНР на передовых позициях саботируют выход на связь с командованием.

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Донбасс, ДНР, гвардия, нацгвардия, ГУР, разведка, Минобороны, 100брагида
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