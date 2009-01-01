"Другого пути не дано". Журналист объяснил, как Украине освободить оккупированный Донбасс

По предыдущему опыту, как только объявляют перемирие — жди войны, пишет Бочкала.

Силы АТО на Донбассе Reuters

Объявленное накануне на Донбассе очередное перемирие приведет только к новому обострению ситуации.

Об этом написал журналист Роман Бочкала в материале на "Обозревателе".

"По предыдущему опыту как только объявляют перемирие — жди войны. Видимо, в ближайшее время нас ожидают какие-то политические процессы. А для этого нужно мобилизовать внимание общественности на Донбассе. В эти перемирия уже давно никто не верит ни на Востоке Украины, ни нигде вообще. Думаю, что опять будут какие-то теракты, массированные обстрелы и подобное", — пишет он.

"И вообще, вряд ли на Донбассе что-то может измениться глобально на протяжении ближайшего года. Разве что если начнутся какие-то серьезные политические тектонические процессы. Все чаще звучит речь о том, что могут быть какие-то досрочные выборы, в результате каких-то политических процессов могут быть принять какие-то политические решения. Но это пока туманная перспектива и если исходить из ситуации, которая есть на данный момент, то о каких-то кардинальных изменениях говорить не приходится", — подчеркнул журналист.

"Вот я переписываюсь с жителями оккупированных территорий и при всем их желании вернуться в Украину, под контроль украинских властей, они сами уже все чаще упаднически пишут, что шансы тают. Они все меньше верят в это, находясь на Донбассе. Хотя эти люди патриоты, но по обе стороны уже происходит некое окостенение и разграничение. И этот процесс, к сожалению, неминуем. Такое мы наблюдали в других странах из замороженными конфликтами. А украинский конфликт он уже такой. Хоть мы и боимся этого термина, но по большему счету он уже такой.

Давайте вспомним Нагорный Карабах, где стороны до сих пор мирятся, тоже кстати, в рамках Минского процесса. И сколько уже лет пройшло? 20? 25?

У нас тоже, если не произойдут некие кардинальные действия, будет и сотое перемирья, и двухсотое и трехсотое. Если мы хотим вернуть территорию, то за нее нужно воевать и бороться. Другого пути не дано", — добавил Бочкала.

Напомним, ранее первый замминистра иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что на Донбассе длительное перемирие возможно тогда, когда об этом лично распорядится президент России Владимир Путин.