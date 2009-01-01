Экс-депутат Госдумы объяснил, как Украина может возобновить свой ядерный статус

Украина де-факто получила возможность и право восстановления своего ядерного статуса, считает Боровой.
статус ядерной державы, так как, согласно Будапештскому меморандуму, страны-гаранты безопасности Украины де-факто вышли из сделки.
Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Константин Боровой в комментарии "Обозревателю".
"Есть международное соглашение, которое называется Будапештский меморандум. Фактически Великобритания, Соединенные Штаты и Россия вышли из этого соглашения. Из этого следует, что Украина де-факто получила возможность и право восстановления своего ядерного статуса", — отметил он.
В этом контексте политик напомнил о том, что "Россия вышла из соглашения о ликвидации ракет средней дальности, "вышли из него и Соединенные Штаты — так сказать, для обеспечения паритета".
Российский политик также добавил, что не уверен, нужен ли Украине статус ядерной державы, но этот вопрос следует рассмотреть в международных судах, поскольку страна формально получила право возобновить свой ядерный статус.
"Я бы на месте украинских дипломатов перенес это в юридическую плоскость. Поскольку гарантии не выполнялись, возникает необходимость и возможность фактической денонсации этого соглашения, восстановления статус-кво до заключения сделки. Формально, не провоцируя ситуацию, дипломаты могут поднимать этот вопрос", — считает оппозиционер.
"Россия значительно активнее использует международные инструменты (дипломатические, политические), чем Украина. Хотя стороной, которая страдает в результате агрессии, выступает именно Украина", — подчеркнул Боровой.
Напомним, эксперт Сергей Таран рассказал, как Украина может восстановить членство в "ядерном клубе".
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фото: defendingrussia.ru