Экс-депутат Госдумы объяснил, как Украина может возобновить свой ядерный статус

Украина де-факто получила возможность и право восстановления своего ядерного статуса, считает Боровой.

Украина имеет полное право заявить о намерении восстановить статус ядерной державы , так как, согласно Будапештскому меморандуму, страны-гаранты безопасности Украины де-факто вышли из сделки.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы, российский оппозиционный политик Константин Боровой в комментарии "Обозревателю".

"Есть международное соглашение, которое называется Будапештский меморандум. Фактически Великобритания, Соединенные Штаты и Россия вышли из этого соглашения. Из этого следует, что Украина де-факто получила возможность и право восстановления своего ядерного статуса", — отметил он.

В этом контексте политик напомнил о том, что "Россия вышла из соглашения о ликвидации ракет средней дальности, "вышли из него и Соединенные Штаты — так сказать, для обеспечения паритета".

Российский политик также добавил, что не уверен, нужен ли Украине статус ядерной державы, но этот вопрос следует рассмотреть в международных судах, поскольку страна формально получила право возобновить свой ядерный статус.

"Я бы на месте украинских дипломатов перенес это в юридическую плоскость. Поскольку гарантии не выполнялись, возникает необходимость и возможность фактической денонсации этого соглашения, восстановления статус-кво до заключения сделки. Формально, не провоцируя ситуацию, дипломаты могут поднимать этот вопрос", — считает оппозиционер.

"Россия значительно активнее использует международные инструменты (дипломатические, политические), чем Украина. Хотя стороной, которая страдает в результате агрессии, выступает именно Украина", — подчеркнул Боровой.

Напомним, эксперт Сергей Таран рассказал, как Украина может восстановить членство в "ядерном клубе".

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фото: defendingrussia.ru