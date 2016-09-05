Почему рано выбрасывать Будапештский меморандум

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

5 сентября 2016, 09:04

Главное, чтобы Киев не был статистом в этой игре, и в итоге не появилась новая филькина грамота вместо гарантий.

24 августа президент Петр Порошенко заявил, что Вооруженные Силы — более серьезный гарант независимости Украины, чем Будапештский меморандум. 29 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал Будапештский меморандум "обычной бумагой".

Многие согласны с этими утверждениями. В Будапештском меморандуме нет гарантийных механизмов предоставления военной помощи в случае угрозы территориальной целостности Украины.

Первый "звоночек" мы получили еще во время кризиса вокруг острова Коса Тузла. Киев тогда впервые вспомнил об этом документе и начал проявлять активность, чтобы запустить хотя бы консультации со странами-гарантами. И уже тогда мы увидели, что в Вашингтоне и Лондоне как-то странно реагировали на украинские месседжи. Окончательно стало понятно, что "заверения" в поддержке отличаются от "гарантий" безопасности в 2014 году. И в чем точно прав Порошенко, так это в том, что собственная боеспособная армия — более весомый аргумент для противника, чем тонна бумаги, на которой написан меморандум.

Однако следует ли нам окончательно забыть о Будапештском меморандуме и выбросить его в мусорную корзину?

На днях неожиданно эту тему актуализировал "венский затворник", глава Group DF Дмитрий Фирташ, который, несмотря на свое отсутствие в украинской столице, продолжает оказывать серьезное влияние на украинскую политику.

По его мнению, поскольку Украина оказалась сегодня одной из самых горячих точек планеты, где пересекаются интересы многих мировых игроков, Будапештский меморандум, в отличие от Минского либо Нормандского формата, является единственным "легитимным международным правовым документом, из которого вытекают совершенно конкретные обязательства и права подписавших его сторон".

ВСУ — единственный гарант независимости Украины

Фирташ спрашивает: "Стороны, бравшие на себя эти обязательства, отказываются от них? Это вопрос, который Украина до сих пор не поставила ребром. И нам нужен ответ в любой форме. Но ответ политический и юридический. Если наши партнеры не считают Будапештский договор документом, а свои обязательства действительными, — мы это примем. Тогда Украина получит право так же относиться к этому документу и идти своим путем, защищая свои интересы".

Можно, конечно, не рефлексировать по поводу заявлений Фирташа, сославшись на массу причин и стереотипов. Однако заявления олигарха, имеющего, мягко говоря, сложные отношения с нынешней элитой Демпартии США, выглядят достаточно интересно. Если вспомнить, что Будапештский меморандум подписывался США при президентской администрации Клинтона, а Хиллари Клинтон, как архитектор нынешней внешней политики США, имеет наиболее реальные шансы на президентство в следующие четыре года, это заявление Фирташа и подавно не стоит воспринимать линейно. Нет никаких сомнений, что оно будет замечено в Вашингтоне, а в оставшиеся два месяца президентской кампании сама тема Будапештского меморандума еще вполне может стать частью войны кандидатов, как несколько недель назад топ-темой американской предвыборной повестки стала наша такая родная и такая любимая "амбарная книга" ПР.

Как именно — разговор отдельный. Представьте себе вполне жизнеспособный месседж о том, что Клинтоны и демократы, мягко уйдя от обязательств Будапештского меморандума, показали всему миру, что гарантии США перед союзниками вполне могут оказаться пустым звуком. Республиканцам и Трампу как раз не хватает подобного острого сюжета, в том числе и для того, чтобы вернуть симпатии украинских американцев.

С другой стороны, находясь в Вене, Фирташ скорее всего хорошо проинформирован о дискуссии вокруг вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. На это указывает множество факторов.

Так вот. По нашей информации, Будапештский меморандум рассматривается в офисе ОБСЕ как "отправная точка" разговора в Организации относительно "вооруженной миссии".

Иными словами, ОБСЕ хочет усадить стороны-подписанты Будапештского меморандума (США, Великобританию, Россию и Украину) за стол переговоров в новом формате именно для обсуждения целей и задач самой полицейской миссии ОБСЕ.

С одной стороны, Минский формат (малые шаги и закон о выборах в ОРДЛО), с другой — "нормандский формат" (европейский диалог), а с третей — Будапешт-2.

Поэтому слова Фирташа о некой дополнительной стоимости Будапештского меморандума следует рассматривать именно в таком контексте. Документ рано выбрасывать, он может пригодиться. Рано допускать по отношению к нему пренебрежительные оценки. И главное только, чтобы Киев не был статистом в этой игре, и в итоге чтобы не появилась новая филькина грамота вместо гарантий…

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Украина США Турчинов Порошенко армия авторская колонка Клинтон Будапештский меморандум Виталий Кулик
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