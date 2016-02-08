Имей Украина тактические ядерные ракеты, очень сомнительно, что Путин сюда бы сунул нос — политолог

8 февраля 2016, 16:58

США и Британия выкручивали Киеву руки за ядерное оружие, говорит Евгений Жеребецкий

Евгений Жеребецкий

Если КНДР провела запуск баллистической ракеты и испытания водородной бомбы, это значит, что северные корейцы открыто демонстрируют: у них есть ракеты, способные достигать целей в пределах 2500-3000 км.

Об этом эксперт по вопросам международной безопасности Евгений Жеребецкий рассказал в комментарии "Главреду".

"У корейцев давно есть ядерная программа, полученная еще от Советского Союза, и Китай с ними работал. У корейцев есть ядерная бомба, они умеют это делать, более того, у них есть центрифуги по обогащению урана. Это известно", — говорит политолог.

"Насколько хороша их программа с баллистическими ракетами, и насколько она соответствует тому, что мы слышим, в частности, в западной прессе, говорить сложно. Ведь корейцы все время блефовали. Да и американцы с европейцами заинтересованы в том, чтобы нагнать страха на всех, чтобы это оружие не распространялось. Есть страны, которые стоят на грани создания ядерной бомбы. Например, Иран (кстати, в 50-е годы американцы построили лабораторию для ядерных исследований в подвалах Тегеранского университета, а потом подключились россияне). А есть страны, у которых есть такие бомбы, но нет ракет (средств транспортировки). Например, Пакистан", — рассказывает эксперт.

"Сегодня неизвестно, насколько соответствует действительности то, о чем говорят американцы. Лично у меня есть большие сомнения насчет этого. Ведь когда лет пять-семь назад корейцы впустили к себе какую-то инспекцию, она была потрясена: ранее они видели информацию, которая приходила с корейских атомных станций, и это было оборудование 50-60-х годов, еще советских времен; а тут оно уже было нашпиговано современной электроникой. Хотя баллистические ракеты — это настолько сложная конструкция, наверное, даже более сложная, чем ядерная бомба. И у меня есть большие сомнения, что корейцы, будучи полностью изолированными, смогли создать нечто серьезное", — говорит Жеребецкий.

"Насколько запуск такой ракеты КНДР угрожает другим государствам? Американцам это никак не угрожает, ведь на Аляске у них расположена шикарнейшая система ПВО, которая перекрывает север и частично запад США. Для Японии и Южной Кореи это представляет угрозу. Но они в военном союзе с США (правда, это антикитайский союз, но если будет атака на Корею или Японию, то союзом смогут воспользоваться). Так или иначе это приведет к наращиванию вооружений. Японцы уже давно говорят о том, что хотят внести изменения в конституцию и превратить Силы самообороны в полноценную армию, способную нападать", — подчеркнул политолог.

"Если корейцы открыто демонстрируют, что у них есть не тактические, а стратегические носители — ракеты, которые смогут достигать целей в пределах 2500-3000 километров, то это, прежде всего, представляет опасность для Южной Кореи и Японии. А, кроме того, это значит, что они поделятся своим опытом с пакистанцами, иранцами (иранцы давно занимаются этими программами, но пока не достигли особых успехов) — это значит ползучее распространение. А мы, как последние лохи, будем слушать речи о "глубокой обеспокоенности" от британцев и американцев, которые выкручивали нам руки, чтобы мы отдали ядерное оружие. Если бы у нас были тактические ядерные ракеты, очень сомневаюсь, что Путин сюда бы сунул нос", — резюмировал Жеребецкий.

Напомним, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в комментарии "Главреду" объяснил, что самое страшное в запуске КНДР баллистической ракеты.

фото: euobserver.com

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