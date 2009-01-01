Экс-госсекретарь России: Крым вернется. Путин в сложном положении

По словам Бурбулиса, положение изгоя Путина на международной арене не приносит ему удовлетворения.

Владимир Путин. Reuters

Об этом он рассказал в интервью на одном из украинских телеканалов, пишет "Гордон".

"Крым вернется. Путин и его кремлевский режим, которые инициировали и сделали эти мероприятия, сопровождая их якобы правовыми процедурами, сегодня в очень сложном положении. Большой радости от всего этого не было и нет", — отметил он.

По его словам, положение изгоя Путина на международной арене не приносит ему удовлетворения. Ведь есть бесконечные санкции, которых становится больше. Для президента России это все большая беда, травма.

"У есть меня искреннее желание постараться создать предпосылки, чтобы мы обоюдно начали эту травму правильно лечить", — добавил Бурбулис.

Он также отметил, что в одинаковой мере от западных санкций страдает и российский народ и так называемая элита, окружения Путина.

"В одинаковой мере. Но дело в том, что у элиты своя степень моральной глухоты. Там есть преданность лидеру, какие-то обязательства в своем кругу. Есть опасения выпасть из обоймы, новые риски для себя обрести. А на людях разных поколений, на обществе эта печальная история отражается по-разному. Нет того энтузиазма, той высокомерной радости, гордости", — подчеркнул российский политик.

Напомним, российский политолог Станислав Белковский объяснил, что именно подтолкнуло Путина к оккупации Крыма.