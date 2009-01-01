Экс-министр обороны: Мы дойдем до границы с Россией, только уничтожив Донецк и Луганск

Бывший глава Министерства обороны Украины поделился своим видением проведения АТО

Генерал армии Украины Александр Кузьмук Открытые источники

Вооруженные силы Украины достаточно сильны, чтобы прорвать зону АТО до границы с Россией, но для этого им придется полностью уничтожить множество городов Донбасса.

С таким заявлением в эфире телеканала ZIK выступил генерал армии и бывший глава украинского Министерства обороны Александр Кузьмук.

"Когда мы говорим, что за три года мы имели возможность восстановить нашу армию, не стоит забывать, что мы также дали возможность восстановиться, укрепиться и навести порядок российским наемникам. Кстати, у них очень хорошая дисциплина. Там не ждут судов и приговоров, там все решается по законам военного времени. Однако украинская армия все же может выйти на границу с Россией. По потенциалу и могуществом мы это можем. Но придется стереть с лица земли Донецк, Луганск, Горловку и все другие города. Там есть мирные жители. Это наше население и они оттуда никогда не уйдут, потому что им не дадут", - сказал.

По информации Кузьмука, основные силы российских войск располагаются в центре городов Донецк, Луганск, Горловка.

"Для них мирные жители − это живой щит. Представьте, как можно штурмовать Донецк – это же невозможно. Я могу даже в студии разработать и обосновать план деоккупации Донбасса, но по этим причинам его выполнить невозможно", - отметил Александр Кузьмук.

В то же время экс-министр обороны полагает, что власти Украины должны в полной мере использовать гибридные методы.

"Вопрос российской агрессии нужно решать, как это говорит политика, дипломатическим путем, но опираясь на военную мощь. Без этого мы не решим вопрос", - сказал Кузьмук.

Напомним, ранее экс-глава Минобороны поделился интересными фактами о ядерном арсенале Украины.