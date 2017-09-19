Экс-посол США объяснил, как Путин может использовать миротворцев для заморозки ситуации на Донбассе

Решение о введении миротворцев на Донбасс должна принимать Украина, подчеркнул Макфол.

Владимир Путин Reuters

Миротворческую миссию ООН на Донбасс президент РФ Владимир Путин может использовать для заморозки ситуации в регионе.

Такое мнение высказал бывший посол США в России (2012-2014), а ныне директор Института международных исследований Фримана Спогли в Стэнфордском университете Майкл Макфол в интервью "Апострофу".

Так, он подчеркнул, что решение о введении миротворцев на Донбасс все-таки должна принимать Украина.

"Может быть, чего-то и можно добиться (для введения миротворцев, - ред.) в ООН. Но я не оптимист в этом плане", — отметил Макфол.

По его словам, ни позиция РФ по Донбассу, ни ее стратегия не изменились.

"Позиция России заключается в том, чтобы тормозить разрешение конфликта. Им это выгодно, и они не будут ничего кардинально менять", — добавил экс-посол США.

Напомним, ранее экс-спикер Конгресса США объяснил, почему Трамп разочаровался в Путине.