Экс-посол США объяснил, почему РФ не согласится на миротворцев на всем оккупированном Донбассе

Я скептически отношусь к предложению Путина, подчеркнул Пайфер.

Миротворцы ООН voronz.in.ua

Россия вряд ли согласится на миротворческую миссию на всей территории неподконтрольной части Донбасса.

Об этом заявил бывший посол США в Украине (1998-2000 года) Стивен Пайфер, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я скептически отношусь к предложению Путина, я надеюсь, что ошибаюсь и Россия на самом деле старается выбраться из ситуации, в которую завела себя на Донбассе. Но ситуация выглядит так, что предложение необходимо взять и изменить, сделать так, чтобы миротворцы были не только на линии прикосновения, но на всей территории Донбасса, и могли быть на границе, но я не думаю, что Россия согласится на это", — сказал он.

По словам Пайфера, запланированная на следующую неделю встреча президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа важна уже своим фактом проведения, а поскольку она будет проходить в рамках Генеральной ассамблеи ООН, то в ходе встречи стороны могут обсудить вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Говоря о санкциях, посол подчеркнул важность сохранения фокуса международной общественности не только на Донбассе, но и в Крыму.

Бывший посол США в Украине (2003-2006 годы) Джон Хербст сказал, что в вопросе предоставления Украине летального оружия решение остается за Д.Трампом и не исключил, что оно может быть принято до конца 2017 года.

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