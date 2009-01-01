Экс-советник Путина рассказал, когда Крым и оккупированный Донбасс вернутся в состав Украины

В Украине должна возникнуть собственная национальная политическая и государственная элита, подчеркнул Илларионов.

Крым и Донбасс вернутся в Украину, заявил Илларионов фото: zik.ua

Возвращение Крыма и оккупированных территорий Донбасса в состав Украины неизбежно, однако это произойдет лишь тогда, когда у власти в РФ окажется ответственный политический деятель, который будет думать об интересах России и российских граждан.

Об этом заявил экс-советник президента РФ Владимира Путина, российский экономист Андрей Илларионов, сообщает 112.ua.

"Это (возвращение Крыма и оккупированного Донбасса в состав Украины, — ред.) абсолютно неизбежно. Это даже не обсуждается", — подчеркнул он.

По словам Илларионова, возвращение Крыма и оккупированного Донбасса в состав Украины произойдет не при нынешнем кремлевском руководителе.

"Первый ответственный российский политический деятель, который будет думать об интересах России и российских граждан, одним из первых актов сделает деоккупацию оккупированных территорий. Оккупация украинских территорий российскими войсками и пророссийскими формированиями является ударом против России", — подчеркнул экс-советник Путина.

Он также добавил, что в Украине должна возникнуть собственная национальная политическая и государственная элита, потому что без этого невозможно ничего сделать.

"Как только появятся сами украинцы, живущие в Украине, которые воспримут судьбу своей страны, как свою собственную, и которые ради этого будут готовы приносить свою жизнь, здоровье, силы, тратить 24 часа в сутки для работы и развития Украины — сразу все получится. А пока этого не получается, значит, таких людей еще нет", — добавил Илларионов.

Напомним, ранее политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская рассказала на чате в "Главреде" что удерживает Путина от большой войны.