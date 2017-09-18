Эксперт назвал эффективный сценарий по возвращению Крыма

Инициатива Порошенко о создании "круга друзей деоккупации Крыма" может стать новым шагом на пути к возвращению полуострова.

Возвращение оккупированного Крыма может произойти, если Украина приметит "целый комплекс механизмов, в частности, существующие экономические санкции, работу по защите прав человека и политзаключенных".

Об этом рассказал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов в комментариях "Апострофу".

"Если Украина выбрала мирный способ возвращения Крыма, а в Крыму очень многие поддерживают такой вектор, то должна проводиться огромная дипломатическая работа, а она не дает сиюминутных результатов", — заявил Джелялов.

По его словам, инициатива президента Украины Петра Порошенко о создании "круга друзей деоккупации Крыма" может стать новым шагом на пути к возвращению оккупированного полуострова, но только если она не окажется единственным инструментом.

"А вот "комплекса других мер", которые составили бы целостную стратегию по возвращению полуострова, у власти за все годы оккупации Крыма так и не появилось. Создание "круга друзей" не может быть планом, а только площадкой, на которой стратегию можно презентовать, но самой стратегии нет", — подчеркнул замглавы Меджлиса.

Напомним, премьер Британии Тереза Мэй обвинила Россию в незаконной аннексии Крыма: нельзя заходить на чужую территорию.

Как известно, в марте 2014 года Россия оккупировала украинский Крым, организовав псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма Россией 20 февраля 2014 года.