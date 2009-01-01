Эксперт о согласии Сената Нидерландов на Ассоциацию Украины с ЕС: "Колесо Истории не остановить"

Украина возвращается домой — в Европу, пишет Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Сегодняшнеесвидетельствует о том, что колесо Истории не остановить.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех! Украина — ассоциированный член ЕС!"

Он напомнил свою статью, которую написал во Франции в декабре 2016 года.

"В этой статье говорится о том, почему для Украины так важно стать ассоциированным членом ЕС. Ведь теперь Украине придется гармонизировать с ЕС тысячи законов во всех абсолютно сферах жизни — в политике, в экономике, в социальных стандартах. И эти законы нужны не ЕС — они нужны Украине. Также украинцам ментально нужно и придется становиться европейцами", — говорит политический эксперт.

"В той статье вы прочтете и про маятник, и про скорое появление в ЕС политика уровня Тетчер. И вот мы имеем Макрона!", — подчеркнул аналитик.

Он напомнил свой пост от 1 мая о том, что нас ожидает очень важный и удачный месяц, поэтому можно ут брать карандаш и ставить галочки:

"Макрон — есть; безвиз — есть; Ассоциация с ЕС — есть! Колесо Истории не остановить!", — резюмировал Пономарь.

Ранее он объяснил, что такое ратифицированное ЕС и вступившее в силу Соглашение об Ассоциации?

"Это значит, что Украина становится ассоциированным членом ЕС. Это значит, что Украина возвращается домой — в Европу, туда, где ее место исторически, географически, экономически, политически, военно и ментально.

Это значит, что точка невозврата в зону влияния России пройдена окончательно. И то, что доля взаимопроникновения экономик РФ и Украины снизилась с 99% во времена СССР до 8% в этом году — прекрасный и шикарный индикатор.

И не говорите, плз, что Европа — уже не та.

Во-первых, Европа разная. И Европа — это не только Нидерланды, но и Литва и Польша, и Грузия и т.д.

Во-вторых, Европе много сотен лет. Да, сейчас она немного ленивая и популистская. Но история развивается по спирали. Маятник качается в разные стороны и в Истории присутствует цикличность. Сегодня так, а завтра опять появятся новые Тетчер. Не живите, плз, одним днем, смотрите на Историю в измерении десятилетий, столетий.

В-третьих, Европа — это уважение государства к личности. Это свобода и права человека. Это свободная экономика и неприкосновенность частной собственности. Это нетерпимость к коррупции. Это всё то, что нужно нам. И мы должны там быть, чтобы нам помогли немного, научили и заставили (если необходимо). Ассоциация нужна в первую очередь нам.

В-четвертых. Это предохранитель от возврата под протекторат России. Ибо Россия — это полная противоположность всего того, что в п.3. Это рабство, это беззаконие, это абсолютная девальвация стоимости человеческой жизни. Это ад, это зло. Нам нельзя там быть.

Я хочу, чтобы это было ясно и понятно как можно большему количеству людей. Если так произойдет, то я буду знать, что в этом есть и моя скромная заслуга", — писал Олег Пономарь в декабре 2016-го.

Напомним, 23 февраля парламент Нидерландов (Вторая палата) поддержал закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Нидерланды оставались единственной страной из членов объединения, которая до последнего времени не одобрила документ.