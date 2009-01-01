Forbes составил рейтинг самых богатых чиновников и нардепов, список возглавил президент

В руках чиновников — власть и без малого 3 миллиарда долларов.

Reuters

Журнал Forbes составил рейтинг украинских чиновников и народных депутатов, в чьих руках — власть и без малого 3 миллиарда долларов.

Рейтинг составлен на основе поданных ими электронных деклараций, чтобы выяснить, кто из них обладает самыми значительными накоплениями.

Список самых богатых украинских чиновников возглавил президент Украины Петр Порошенко. Состояние главы государства в 2015 году превысило 940 миллионов долларов и составляет почти треть состояния 20-ти фигурантов рейтинга.

На своих банковских счетах Порошенко тоже задекларировал средств больше, чем другие — 26,7 миллионов долларов.

Большинство участников рейтинга предпочитают хранить деньги в кэше, за исключением нардепов Константина Жеваго и Леонида Климова, которые в 2015 году вообще не задекларировали наличность. При этом Жеваго владеет 51% акций одной из крупнейших сырьевых компаний Украины и занимает 2 место рейтинга. На третьем месте — нардеп Вадим Новинский.

В рейтинге Forbes только трое участников не являются нардепами. Это президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко и губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

Напомним, в марте 2016 года Forbes опубликовал рейтинг самых богатых людей мира: Ахметов резко потерял позиции

фото: forbes.net.ua