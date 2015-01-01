Французские выборы для Украины: от прохладных отношений — к более сложным

Эксперты рассказали, почему для Украины не играет большой роли, кто победит на президентских выборах во Франции — Фийон или Ле Пен.

Предвыборная гонка во Франции набирает обороты. Французы будут выбирать президента в два тура — 23 апреля и 7 мая 2017 года. На данный момент определились два лидера президентской гонки: экс-премьер Франсуа Фийон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Согласно опросу Ipsos, который проводился еще в ноябре 2016 года, президентские рейтинги возглавляла лидер ультраправых Марин Ле Пен. Однако именно Ле Пен опрошенные "Главредом" эксперты называют менее выгодным для французов вариантом из-за ее радикальной позиции. Да и в целом, по прогнозам экспертов, больше шансов на победу у Фийона.

Однако для Украины, по мнению политологов, нет никакой разницы, кто станет следующим президентом Франции — Ле Пен или Фийон. Поскольку в случае победы и одного, и другого и так прохладные украинско-французские отношения станут еще более сложными. Прежде всего, эксперты объясняют это тем, что оба кандидата в президенты демонстрируют свое теплое отношение и желание дружить с Россией. Естественно, для Украины, да и еще и на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, который также более лоялен к России и к ее президенту Владимиру Путину, это все — весьма тревожный сигнал.

И доказательством тому являются, например, недавние заявления Марин Ле Пен — она засомневалась в незаконности аннексии Крыма Россией. "Я абсолютно не верю, что там была незаконная аннексия: был референдум, народ Крыма захотел присоединиться к России", — уверяет лидер французских ультраправых.

Украинский МИД, естественно, возмутился, что Ле Пен позволила себе заявления в поддержку оккупации Крымского полуострова Россией, а в СБУ не исключили введения запрета на въезд в Украину для Марин Ле Пен. В ответ на это в офисе Ле Пен заявили, что она "не имеет ни малейшего намерения посетить Украину".

В свою очередь, Франсуа Фийон также известен своими пророссийской риторикой и дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эксперты рассказали "Главреду", кто из кандидатов в президенты Франции имеет больше шансов на победу, кто из них будет более выгодным президентом для французов, а кто — для Украины, а также как изменятся украинско-французские отношения в случае победы кого-то из них.

Сергей Толстов Главред Сергей Толстов:

Для французов более выгодным президентом был бы Франсуа Фийон, а для Украины — большой разницы нет. Марин Ле Пен и Франсуа Фийон — это люди из разных лагерей, но оба они являются друзьями Путина. В случае победы на выборах и Ле Пен, и Фийон скажут, что если Украину так уж беспокоит аннексированный Крым, то следует немедленно провести там повторный референдум. Однако — результат предсказуем: думаю, около 85% крымчан захочет, чтобы все осталось так, как есть сейчас. На лучший результат референдума в Крыму Украина не может надеяться.

Также вопрос — как новый французский лидер покажет себя в переговорах в "нормандском формате"? В этом переговорном процессе также может начаться много интересного. Если республиканцы не "додавят" Трампа, то, в итоге, мы вполне можем получить российский миротворческий контингент на Донбассе. И тогда ситуация будет развиваться, как в Приднестровье.

Можно с уверенностью сказать, что Фийону чихать на Украину, с высокой горы наплевать. Украина для него — просто какой-то раздражитель на восточной периферии, от которого лучше держаться подальше. Потому в случае его президентства Франция будет дистанцироваться от Украины.

Для Украины — что Фийон, что Ле Пен — особой разницы нет. Тем более, французская политика сейчас, как и политика большинства стран Запада, сложно прогнозируема. Никто же не думал, что Саркози будет "выбит" из предвыборной гонки уже в первом туре предварительного голосования — улетел, как птичка.

Для французов Фийон — лучший вариант, потому что он умеренный, и он — человек системы. Ле Пен многие не любят за ее радикальность. Также многие боятся, что она займется наведением порядка в исламских гетто, куда не ездит даже французская "скорая помощь", потому что боится. Если Ле Пен начнет "поджигать усы" арабам, то они начнут действовать, и тогда от них не откупишься ни социальной помощью, ни бесплатной едой. Тогда арабы выйдут из своих гетто и начнут уничтожать французов "по-взрослому". Фийон же более умеренный, поэтому вряд ли будет сильно рисковать.

Павел Рудяков Главред Павел Рудяков:

Для Украины нет особой разницы, кто победит на выборах во Франции — Марин Ле Пен или Франсуа Фийон. Поскольку у Франции, как у большого государства, есть стратегическая линия в международных отношениях и внешней политике. Эта линия, безусловно, зависит от персоналий в Елисейском дворце, поэтому будет несколько корректироваться, но, в целом, она сохранится.

Что касается шансов этих кандидатов на победу, то после выигрыша Трампа в Америке у Ле Пен их нет. Она пользуется поддержкой значительной части населения, причем эта поддержка настолько существенна, что может помочь Ле Пен занять первое место в первом туре выборов. Но в итоге, думаю, все-таки победит Фийон.

Так было на недавних местных выборах во Франции: представители "Национального фронта" в первом туре одержали немало побед, но во втором туре социалисты и республиканцы объединились и общими усилиями нейтрализовали победу "Национального фронта". В результате во втором туре "Национальный фронт" проиграл все, что мог.

Такой сценарий может сработать во Франции и на президентских выборах. Либо Ле Пен выиграет первый тур, но проиграет во втором, либо она проиграет уже в первом туре Фийону. Но все-таки думаю, что она пройдет во второй тур. Но внешнюю политику, в любом случае, будет формировать не она.

Украина — маленькая страна для Франции. Поэтому политика и отношение к Украине вряд ли изменятся. Однако, учитывая, что могут произойти изменения в системе внешней политики Парижа в целом, нужно готовиться к тому, что позиция Франции может измениться по отношению к России. А это, безусловно, отразится на Украине. Хотя Париж останется партнером Киева (будет поддерживать нас и будет готов нам помогать) он не станет брать на себя ответственность (как не делал этого и раньше) за будущее Украины, с точки зрения геополитики и внутренних проблем Украины. И, естественно, Франция не будет брать на себя роль матери в украинско-российских отношениях, делая нас "любимой дочкой", а Россию — "падчерицей".

Мы должны проводить взвешенную внешнюю политику и корректировать ее в соответствии с изменениями, которые могут произойти после победы Трампа, после ожидаемой победы Фийона, после того, как после победы Трампа российско-американскими отношениями начнет заниматься г-н Киссинджер. Победа Фийона вполне вписывается во все эти перемены в мире и будет способствовать продвижению французских национальных интересов, но это их дело. У Украины есть свои национальные интересы, которые она должна отстаивать, независимо от того, победит Фийон или Ле Пен. Украина — маленькая страна по уровню ВВП и возможностям, мы не можем реализовывать свои национальные интересы, не оглядываясь на других. Выборы во Франции произойдут, но на украинско-французских отношениях негативно они не отразятся.

А вот в переговорах в "нормандском формате", думаю, произойдут значительные изменения. Но это не будет зависеть от позиции только Франции. Это будет согласованная позиция Франции и Германии, наднациональных структур Евросоюза и США. И в том, что касается США, на мой взгляд, изменения будут ощутимые.

Григорий Перепелица Главред Григорий Перепелица:

Франция всегда проводила политику, тяготеющую к России. И эта преданность России будет не только продолжаться в дальнейшем, но и значительно усилится. Неслучайно оба кандидата в президенты Франции используют откровенно пророссийскую риторику.

Более того, на фоне нарастания антиамериканских и евроскептических настроений во Франции такая риторика будет добавлять кандидатам голоса. А если они придут к власти, это будет не просто риторика — это будет реальное воплощение риторики во внешнеполитическом курсе. Однозначно ось "Москва—Париж" усилится, тем более, что эти пророссийские кандидаты считают Россию панацей для безопасности.

Они надеются, что Россия поможет им справиться со многими угрозами, например, с терроризмом, мешающим жить Франции. Они надеются, что Россия поможет им справиться с беженцами и другими проблемами. Конечно же, это абсолютно популистские настроения, но они растут на фоне любви к России и нелюбви к США.

Тем более, нелюбовь к Америке еще больше усилится в случае реализации провокационных заявлений, звучащих из уст Дональда Трампа, который уже менее чем через две недели станет американским президентом. Франция будет сильным адвокатом России во всех делах — и внутри НАТО, и внутри Евросоюза. И, безусловно, Франция теперь будет ставить вопрос (кто бы ни победил — Ле Пен или Фийон) о снятии санкций с России и возобновлении стратегического партнерства с РФ.

И, безусловно, в переговорах всех форматов, в которых участвует Франция, мы потеряем сторону, боле-менее пытавшуюся соблюдать нейтралитет— в первую очередь "нормандский формат". Политика Франции станет исключительно руссоцентричной. Безусловно, Франция откажется от санкций против России, возобновит военно-техническое сотрудничество с РФ и будет использовать Москву в качестве своего партнера в отношениях со США и с другими странами.

У нас с Францией и так весьма прохладные отношения. А теперь они станут еще более сложными. Для Украины и Фийон, и Ле Пен не выгодны в роли президента Франции. Но Фийон все-таки является более умеренным политиком, нежели Ле Пен, которая выступает с правоцентристскими лозунгами и даже с мягкой профашистской риторикой.

Надежда Майная