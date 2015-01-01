Генерал-разведчик объяснил, почему США "не сдадут Украину" России

Сохраняется четкая позиция, это подтвердил Трамп, подтвердил Пенс, подтвердил Тиллерсон, отметил Маломуж.

Дональд Трамп Reuters

Президентство Дональда Трампа в США кардинально не поменяет украинско-американские двусторонние отношения.

Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в комментарии "Обозревателю".

"США не будут давать команды: сдать Украину России и каким-то образом отойти по вопросам Крыма. Сохраняется четкая позиция, это подтвердил Трамп, подтвердил Пенс, подтвердил Тиллерсон, те стратегические проекты, которые стоят на повестке дня — должны быть решены в соответствии с международным правом. А это сохранение целостности Украины, включая Крым", — отметил он.

Как подчеркнул Маломуж, сейчас мир стоит на пороге глобальных вызовов, поэтому, в первую очередь, США и Европа будут работать над урегулированием существующих противоречий и недопущения ядерного противостояния.

"Это все будет решаться с учетом существующих международных проблем, которые, в том числе, есть в США. Это проблемы форматов ядерного противостояния, проблемы международной безопасности и терроризма… Проблемы экономические и энергетические, финансовые, которые очень болезненные не только для США и Европы, но и России… Чтобы снять международное напряжение, не допустить новой гонки вооружений, ядерной войны. Ведь на модель урегулирования следует выходить, когда существуют первые признаки. А они уже есть: война в Сирии, проблемы с Турцией, которые возникли в этом регионе. У нас есть проблемы на Ближнем Востоке, проблемы с Россией, которая имеет конфликт с НАТО. Впервые в сфере международного права была аннексирована часть территории независимого государства, полуостров Крым, на востоке нашего государства идет война", — заявил генерал.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что заставит Трампа быстро разочароваться в "друге Владимире".