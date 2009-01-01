Генпрокуратура объявила подозрение экс-заместителю Пшонки и показала его золотую лопату

Сейчас на имущество наложен арест, а в дальнейшем будет решен вопрос о его возвращении государству.

Ренат Кузьмин фото: УНИАН

Генеральная прокуратура Украины составила письменное уведомление о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Украины Пшонк и Ренату Кузьмину за совершение уголовного преступления, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Униан.

Во время обысков бывших чиновников кроме золотого батона была найдена еще и золотая лопата, пишет сегодня, 13 октября, на своей странице в Facebook Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко.

По ее словам, этот инструмент был обнаружен еще в декабре прошлого года во время обыска в доме отца бывшего первого заместителя Генпрокурора Украины времен Януковича.

Самому бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении должностных и других преступлений и объявлено его в розыск. Считается, что в период с 2008 до 2010 года, он, действуя по предварительному сговору с директором ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" противоправно присвоил государственный земельный участок рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории комплекса. Где впоследствии самовольно и незаконно построил жилой дом площадью 1068 кв м и прилегающие к нему сооружения, которые также незаконно были легализованы.

Таким образом своими действиями оба заговорщика нанесли ущерб государству в размере более 1,2 млн грн, что в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Сейчас на имущество наложен арест, а в дальнейшем будет решен вопрос о его возвращении государству.

Напомним, главная военная прокуратура подозревает 46 должностных лиц налоговой администрации времен экс-президента Украины Виктора Януковича в нанесении ущерба почти на 96 млрд гривен.