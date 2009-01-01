Сегодня, 20:43 RSS

Генпрокуратура объявила подозрение экс-заместителю Пшонки и показала его золотую лопату

Сегодня, 19:12

Сейчас на имущество наложен арест, а в дальнейшем будет решен вопрос о его возвращении государству.

Ренат Кузьмин
Ренат Кузьмин фото: УНИАН
Генеральная прокуратура Украины составила письменное уведомление о подозрении бывшему первому заместителю Генерального прокурора Украины Пшонки Ренату Кузьмину за совершение уголовного преступления, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Униан.

Во время обысков бывших чиновников кроме золотого батона была найдена еще и золотая лопата, пишет сегодня, 13 октября, на своей странице в Facebook Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко.

По ее словам, этот инструмент был обнаружен еще в декабре прошлого года во время обыска в доме отца бывшего первого заместителя Генпрокурора Украины времен Януковича.

Самому бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении должностных и других преступлений и объявлено его в розыск. Считается, что в период с 2008 до 2010 года, он, действуя по предварительному сговору с директором ГП "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" противоправно присвоил государственный земельный участок рекреационного назначения площадью 1,0457 га на территории комплекса. Где впоследствии самовольно и незаконно построил жилой дом площадью 1068 кв м и прилегающие к нему сооружения, которые также незаконно были легализованы.

Таким образом своими действиями оба заговорщика нанесли ущерб государству в размере более 1,2 млн грн, что в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Сейчас на имущество наложен арест, а в дальнейшем будет решен вопрос о его возвращении государству.

 

Напомним, главная военная прокуратура подозревает 46 должностных лиц налоговой администрации времен экс-президента Украины Виктора Януковича в нанесении ущерба почти на 96 млрд гривен.

Теги:  
Генпрокуратура, Ренат Кузьмин, подозрение, Пшонка
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...