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Глава СБУ рассказал, как Россия расшатывает ситуацию на западе Украины

Сегодня, 13:01

Внимание российских спецслужб привлекают этнические группы венгров, болгар, гагаузов, русинов.

Грицак, СБУ
Василий Грицак УНИАН
Глава СБУ Василий Грицак считает, что Россия пытается использовать этнические группы, проживающие в Украине, для создания условных автономий.

Об этом он заявил в Киеве на конференции по вопросам безопасности, сообщает УНИАН.

"Российская сторона не оставляет идею федерализации Украины и для распространения автономных настроений пытается использовать этнические факторы на западе и юго-западе Украины", — сказал Грицак.

По его словам, в частности, внимание российских спецслужб привлекают этнические группы венгров, болгар, гагаузов, русинов.

В то же время Грицак заверил, что СБУ прилагает усилия к противостоянию такого рода агрессиям.

Напомним, месяцем ранее СБУ перехватила переговоры спецслужб России о расшатывании ситуации в Киеве.

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СБУ, Грицак, Россия, венгры, гагаузы, русины, болгары, автономия, федерализация
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