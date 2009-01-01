Глава СБУ рассказал, как Россия расшатывает ситуацию на западе Украины

Внимание российских спецслужб привлекают этнические группы венгров, болгар, гагаузов, русинов.

Василий Грицак УНИАН

Глава СБУсчитает, что Россия пытается использовать этнические группы, проживающие в Украине, для создания условных автономий.

Об этом он заявил в Киеве на конференции по вопросам безопасности, сообщает УНИАН.

"Российская сторона не оставляет идею федерализации Украины и для распространения автономных настроений пытается использовать этнические факторы на западе и юго-западе Украины", — сказал Грицак.

По его словам, в частности, внимание российских спецслужб привлекают этнические группы венгров, болгар, гагаузов, русинов.

В то же время Грицак заверил, что СБУ прилагает усилия к противостоянию такого рода агрессиям.

Напомним, месяцем ранее СБУ перехватила переговоры спецслужб России о расшатывании ситуации в Киеве.