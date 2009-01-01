Глава СБУ рассказал, как Россия расшатывает ситуацию на западе Украины

Внимание российских спецслужб привлекают этнические группы венгров, болгар, гагаузов, русинов.
Об этом он заявил в Киеве на конференции по вопросам безопасности, сообщает УНИАН.
"Российская сторона не оставляет идею федерализации Украины и для распространения автономных настроений пытается использовать этнические факторы на западе и юго-западе Украины", — сказал Грицак.
По его словам, в частности, внимание российских спецслужб привлекают этнические группы венгров, болгар, гагаузов, русинов.
В то же время Грицак заверил, что СБУ прилагает усилия к противостоянию такого рода агрессиям.
Напомним, месяцем ранее СБУ перехватила переговоры спецслужб России о расшатывании ситуации в Киеве.