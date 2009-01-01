Главарям "ДНР" и "ЛНР" уже пришел конец — ветеран АТО

Лидеры террористов "повисли на ниточках" РФ, отметил Кобзарь.
По его словам, "все телодвижения в Луганске вызывают только желание запастись попкорном и наблюдать за развитием событий".
"Ни одна из этих марионеток не является самостоятельной фигурой. А конец им пришел еще в момент, когда эти марионетки были посажены Россией в свои кресла. Ровно в ту секунду, когда они повисли на ниточках", — отметил собеседник.
Напомним, 21 ноября в Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил "военный переворот". Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что Игорь Плотницкий сбежал в Россию.
Эксперты объяснили "Главреду", из-за чего мог разгореться конфликт в рядах боевиков "ЛНР", что не поделили главарь "республики" и Корнет, какие последствия могут иметь нынешние события в Луганске, а также какова роль "кукловодов" из Москвы в этих процессах, ознакомиться с их мнениями можно здесь.