Главарям "ДНР" и "ЛНР" уже пришел конец — ветеран АТО

Лидеры террористов "повисли на ниточках" РФ, отметил Кобзарь.

Лидеро боевиков являются марионетками, отметил собеседник kp.by

На захваченной части Донбасса главарям самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" — Игорю Плотницкому, Александру Захарченко — конец пришел еще тогда, когда Российская Федерация посадила их в кресла, рассказал ветеран АТО Андрей Кобзарь в комментарии "Обозревателю"

По его словам, "все телодвижения в Луганске вызывают только желание запастись попкорном и наблюдать за развитием событий".

"Ни одна из этих марионеток не является самостоятельной фигурой. А конец им пришел еще в момент, когда эти марионетки были посажены Россией в свои кресла. Ровно в ту секунду, когда они повисли на ниточках", — отметил собеседник.

Напомним, 21 ноября в Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил "военный переворот". Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что Игорь Плотницкий сбежал в Россию.

Эксперты объяснили "Главреду", из-за чего мог разгореться конфликт в рядах боевиков "ЛНР", что не поделили главарь "республики" и Корнет, какие последствия могут иметь нынешние события в Луганске, а также какова роль "кукловодов" из Москвы в этих процессах, ознакомиться с их мнениями можно здесь.