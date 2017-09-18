"Идеальная западня". Журналист назвал опасности размещения миротворцев ООН на Донбассе

Вопрос о том, как интегрировать Донбасс, станет одним из самых важных и сложных вопросов политической жизни Украины.

Миротворцы ООН, иллюстрация voronz.in.ua

Размещение миротворцев ООН на Донбассе может стать для Украины ловушкой, а внутри страны могут разгореться споры относительно возвращения региона в состав Украины, которые при определенных обстоятельствах способны перерасти в гражданскую войну.

Об этом журналист Виталий Портников пишет в своем блоге на LB.ua

Он отметил, что если войска РФ Путина покинут оккупированные территории, Украина будет вынуждена выполнять дальнейшие части Минских договоренностей.

"Их статус (территорий, — ред.) не будет определен, но Запад будет требовать от нас усилий по интеграции. На территориях появятся новые игроки — и, конечно, вернутся старые, начиная с Ахметова. Российское влияние никуда не денется — просто оно будет поддерживаться не военной силой, а пропагандой, финансовыми вливаниями, поддержкой пророссийских политических сил в регионе", — отметил журналист.

Он подчеркнул, что вопрос о том, как интегрировать Донбасс, станет одним из самых важных и сложных вопросов политической жизни Украины — триггером постоянной нестабильности.

"Любые действия власти, которые будут напоминать выполнения Минских соглашений, будут вызывать немедленную патриотическую реакцию — более того, расколы внутри самой власти вовсе не исключены. Более того, будут предприниматься попытки "самостоятельного" возвращение Донбасса — если в регионе нет никаких российских войск, а украинская армия "трусит", то Донбасс должен вернуть украинский народ, "добровольцы", — считает автор.

Он объяснил, что в этой ситуации украинской армии придется защищать регион и миротворцев ООН уже именно от этих добровольцев, неизвестно кем профинансированных.

"А в результате мы можем оказаться в ситуации, в которой сто лет назад оказались сторонники ирландской независимости, которые начали между собой гражданскую войну не из-за различий в представлениях о том, как должно развиваться новое государство, а из-за оставшегося в составе Соединенного королевства Ольстера. Это и есть идеальная западня", — добавил Портников.

Напомним, ранее западные СМИ написали, что Путин хочет, чтобы миротворцы защищали боевиков на Донбассе .