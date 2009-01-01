Игра Кремля. Почему главари боевиков снова шантажируют Украину

Интеллектуальный уровень лидеров группировок боевиков не позволяет им придумывать свои сценарии действий, говорит Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько Главред

Угрозы главарей непризнанных Донецкой и Луганской "народных республик" в ответ на торговую блокаду Донбассаи перестать поставлять в Украину уголь — это безуспешная попытка шантажировать Киев.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду".

"Боевики начали выдвигать требования о прекращении блокады оккупированных территорий по той причине, что состояние экономики ЛДНР очень непростое. А украинские предприятия, которые там находятся, предоставляют десятки тысяч рабочих мест местному населению. Если в результате блокады прекращается работа этих предприятий, то это потребует огромных финансовых вливаний России и затрат со стороны боевиков, которые контролируют хоть какие-то экономические процессы", — говорит политический эксперт.

"Потому-то боевики и организовывают кампанию шантажа, чтобы сохранить привычное для них состояние дел", — уверен политолог.

"Что касается угроз, которые сейчас озвучивают боевики, то они не критичны для Украины. Как известно, правительство на ближайшем заседании намерено инициировать пересмотр привычных форм экономических отношений с оккупированными территориями. Очевидно, что будет сформирована система в несколько уровней — от критически важных потоков товаров до наименее важных и наименее необходимых", — считает эксперт.

"В этом смысле инициатива боевиков выглядит вторичной после решений украинского правительства, которое учитывает настроения граждан — в нашем обществе все более популярной становится позиция о прекращении каких-либо отношений с оккупированными территориями. Людям не понятна логика экономических отношений с оккупированными территориями на фоне удержания незаконными бандформированиями десятков украинцев в плену, террора против украинского населения на этих территориях и т.д. Несколько странным выглядит тот факт, что Украина до сих пор не применила весь спектр своих возможностей для того, чтобы унять террор на оккупированных территориях", — заметил политолог.

"Следует ли Украине реагировать на требования боевиков? Боевики не являются стороной переговоров, поэтому попытки вести с ними какие-то торги будут означать легитимацию незаконных образований и их главарей. Россия также, исходя из своего желания узаконить "органы власти", сформированные в "народных республиках", пытается шантажировать Украину. Нельзя сказать, что интеллектуальный уровень лидеров группировок боевиков позволяет им придумывать собственные сценарии действий — они являются лишь исполнителями, которые не самостоятельны в своих решениях. Это — игра Кремля. И эта игра начинает сводиться к тому, чтобы на своих условиях все-таки всучить оккупированные территории Украине и заставить содержать эти образования из украинского бюджета", — подчеркнул Владимир Цибулько.

Киев вряд ли пойдет на такие условия. Если эти территории вернутся в состав Украины, то произойдет это только на наших условиях, подытожил он.

Напомним, украинские активисты и бойцы добровольческих батальонов 33-и сутки блокируют торговое сообщение Украины с оккупированным Донбассом, они перекрыли ветки железной дороги, ведущие на восток, и пытаются взять под контроль автомобильные трассы.