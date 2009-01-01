Интеграция или протекторат. Почему Россия шантажирует Запад признанием ЛДНР

Не дай Бог, если Путин решит поиграть перед выборами в новую "победоносную войну" на Донбассе, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

Создание так называемого "интеграционного комитета "Россия—Донбасс" — это попытка Москвы шантажировать Запад признанием

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Нет никакой интеграции оккупированной части Донбасса в Россию — есть другой процесс. В первую очередь, Москва шантажирует Запад тем, что РФ постепенно будет признавать эти "республики". Безусловно, есть полная зависимость этих территорий от России. Это — факт, который существует с 2014 года: полная финансовая зависимость, зависимость с точки зрения военного потенциала, потому что Россия воюет от имени ЛДНР. Но, учитывая все это, можно говорить лишь о какой-то частичной интеграции", — говорит политический эксперт.

"На мой взгляд, в данной ситуации более уместен термин "протекторат". Точно такой же протекторат России существует над Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией. Но отличие состоит в том, что в свое время Россия признала Абхазию и Южную Осетию как самостоятельные государства, а ДНР и ЛНР еще не признаны. Но за последние месяцы, использовав торговую блокаду Донбасса как повод, Россия начала двигаться путем частичного признания — уже признала "документы", выданные в ЛДНР. Таким образом, идет процесс наполовину признания. Но это не является интеграцией территорий в состав России", — считает политолог.

"Интеграционный комитет "Россия—Донбасс", насколько я понимаю, является политической инициативой. В российских политических кругах есть много супер-патриотов и приверженцев идеи "Новороссии" — эти люди выступают за то, чтобы интегрировать эти "республики" в Россию. В самих "республиках" также немало таких людей. Все вожаки сепаратистов — пророссийские, они хотели повторить путь Крыма и сразу присоединиться к РФ", — напомнил Фесенко.

"Но следует помнить, что общество в России Крым воспринимает как свой, а Донбасс — нет, и большинство россиян не хотят присоединения ЛДНР к России. Но приверженцы такой идеи существуют, вот они и создают такие комитеты. Но это не значит, что это делает Путин. Путин играет в совсем другие игры", — заметил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

"Сейчас идет игра России с Западом. РФ шантажирует Запад признанием этих "республик", что будет означать полное разрушение Минских договоренностей. Думаю, Россия в ближайшее время на это не пойдет. Путин пойдет на такое признание и полное разрушение Минских договоренностей только тогда, когда обострятся отношения с Западом или со США. Или если начнется обострение боевых действий. Не дай Бог, если Путин решит поиграться перед выборами в новую "победоносную войну" на востоке Украины. Вот в этих случаях Россия может признать ЛДНР. В свое время Абхазию и Южную Осетию Россия признала после войны с Грузией. Такой вариант возможен и в нашем случае, к сожалению. Риск не в том, что Россия признает эти "республики" (это российские дела, нас они мало касаются, потому что мы как не признавали эти "республики" раньше, так и не будем признавать), а проблема именно в риске войны", — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду", что комитет "Россия—Донбасс" будет информационным жупелом, которым Москва будет пугать европейских переговорщиков.