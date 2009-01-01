Испытания ракеты как повод для войны. Зачем Ким Чен Ын бросает вызов Соединенным Штатам

США имеют ресурсы для военного давления, но их применение приведет к большим жертвам среди мирного населения, говорит Александр Палий.

Александр Палий Главред

Новыйсредне-дальнего радиуса действия "Хвасон-12" в Тихом океане — это испытание Пхеньяном возможностей США.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Проводя все новые и новые запуски ракет, КНДР преследует цель запугать соседние государства, прежде всего, поддерживающие Америку, а также показать, что США уязвимы. И если при этом начнется война, то, мол, так и будет", — говорит политолог.

По его мнению, северокорейский режим — явно неадекватен: "Он суицидальный. Он не способен жить нормально. А в связи с тем, что терять этому режиму особо нечего, он ведет себя как умалишенный".

"Не исключено, что Россия подстрекает Северную Корею, хотя она и проголосовала за последнюю резолюцию Совбеза ООН по КНДР. Но, тем не менее, вся эта история выгодна России, поскольку отвлекает внимание США, переключая его на Пхеньян. А поскольку действия Северной Кореи представляют угрозу именно Соединенным Штатам, Америка уделяет этой проблематике много внимания", — подчеркнул аналитик.

"Северокорейский лидер Ким Чен Ын говорит, что запустит аналогичные ракеты в сторону острова Гуам. А раньше Трамп заявил о том, что если подобное случится, то это станет casus belli, то есть поводом для войны. По сути, Ким Чен Ын сейчас испытывает возможности США", — считает политический эксперт.

Он также отметил, что на территории Южной Кореи размещены противоракетные системы США: "Следовательно, будет случай поверить их эффективность. В районе острова Гуам у США тоже есть противоракетные силы, хотя основные американские ракетные испытания проходят в районе Гавайев. Никто не знает, насколько эффективна американская противоракетная оборона. И испытывая ее, Ким Чен Ын бросает вызов Соединенным Штатам".

"Не думаю, что возможности мирового сообщества по сдерживанию КНДР исчерпаны. Особенно — у американцев. У США, безусловно, есть ресурсы для военного давления. Но их применение приведет к большому числу жертв среди мирного населения, а северокорейское руководство при этом, вполне вероятно, спрячется в бункер и будет продолжать оттуда в течение недели или месяца запускать ракеты в разные стороны", — предположил Александр Палий.

"Если же говорить о политических или дипломатических способах давления на Северную Корею, то они тоже остаются у мирового сообщества, но они довольно ограничены", резюмировал аналитик.

Напомним, Совет Безопасности ООН назвал испытательный запуск северокорейской баллистической ракеты "возмутительным". КНДР были выдвинуты два требования — не повторять испытания и отказаться от ядерной программы.