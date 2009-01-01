Грядут "кадровые чистки". Из России в ЛНР приехали кадровые офицеры ФСБ

На Донбасс прибыла группа представителей спецслужб РФ, отметил Тымчук.

ФСБшники, иллюстрация lenta.ru

На захваченнуючасть Луганской области изприехали кадровые офицеры ФСБ, по сведениям сотрудников "силовых органов" псевдореспублики задача "гостей" — проведение "кадровых чисток" в "административных структурах".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что на Луганщину прибыла группа представителей спецслужб страны численностью до 20 человек.

"… в основном — кадровые офицеры ФСБ. Согласно информации, которая распространяется среди сотрудников "силовых органов" ЛНР среднего звена, задачей прибывшей группы является проведение "кадровых чисток" в "административных структурах" ЛНР", — отметил политик.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на Донбассе с 24 по 30 октября были уничтожены пять членов "мотострелковых" незаконных вооруженных формирований первого и второго "армейских корпусов" — террористические ДНР, ЛНР соответственно — и два "морпеха" первой "республики".